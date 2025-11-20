رەسەيدەن اكەلىنگەن 63 مىڭ جۇمىرتقا قازاقستان اۋماعىنا كىرگىزىلمەدى
استانا. KAZINFORM - «سىرىم» ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ بەكەتىندە سامار وبلىسىنان (ر ف) قىزىلوردا وبلىسىنا باعىت العان جۇك كولىگى توقتاتىلدى. تەكسەرۋ بارىسىندا كولىكتە 63000 تاۋىق جۇمىرتقاسى تاسىمالدانىپ كەلە جاتقانى انىقتالدى.
ق ر ا ش م ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ۆەتەريناريالىق- سانيتاريالىق تالاپتارىنىڭ بۇزىلعانى تۋرالى حابارلادى.
- قۇجاتتىق باقىلاۋ ناتيجەسىندە ۆەتەريناريالىق سۇيەمەلدەۋ قۇجاتتارىندا كورسەتىلگەن جۇك جونەلتۋشى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنا جانۋارلاردان الىناتىن ءونىمدى جەتكىزۋگە رۇقساتى بار ۇيىمدار تىزىمىنە ەنبەگەنى انىقتالدى. وسىعان بايلانىستى جۇك كەرى قايتارىلدى. جۇرگىزۋشىگە ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 406-بابى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلىپ، ايىپپۇل سالىندى. تاسىمالداۋشىعا ۆەتەريناريالىق- سانيتاريالىق نورمالاردىڭ تالاپتارى ءتۇسىندىرىلدى، - دەلىنگەن كوميتەت تاراتقان اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى قازاقستاننىڭ ەاەو ەلدەرىمەن شەكاراسىندا ۆەتەريناريالىق- سانيتاريالىق ينسپەكتورلار 57185 كولىك قۇرالىن جانە شامامەن 738 مىڭ توننا مال شارۋاشىلىعى ءونىمىن تەكسەردى. ناتيجەسىندە 1020 كولىك كەرى قايتارىلىپ، 397 اكىمشىلىك حاتتاما راسىمدەلدى. ايىپپۇلداردىڭ جالپى سوماسى - 19,7 ميلليون تەڭگە.
ءۇشىنشى ەلدەرمەن شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە 21654 اۆتوكولىك، 69802 تەمىرجول قۇرامى، 257 تەڭىز كەمەسى جانە 2139241,2 توننا مال ونىمدەرى تەكسەرىلدى. ناتيجەسىندە 24 اۆتوكولىك كەرى قايتارىلىپ، 24 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان ارقىلى وتكىزبەك بولعان 42,2 توننا تاۋىق ەتى قىتايعا كەرى قايتارىلعانىن جازعانبىز.