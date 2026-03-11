رەسەيدەن 4 جولبارىس قازاقستانعا قاشان جەتكىزىلەتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ جولبارىستى قايتا جەرسىندىرۋ باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- رەسەي فەدەراتسياسىمەن ۋاعدالاستىق بويىنشا بيىل ءساۋىردىڭ اياعىندا نەمەسە مامىر ايىنىڭ باسىندا 4 جولبارىستى قازاقستانعا اكەلۋدى جوسپارلانىپ وتىرمىز، - دەدى ەرلان نىسانبايەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول بۇل باعىتتاعى جۇمىستار تۇران جولبارىسىن تابيعاتقا قايتارۋ ءۇشىن ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالساق، امۋر جولبارىسىن قازاقستان تابيعاتىنا بەيىمدەۋ جوسپارى قابىلداندى.
بۇعان دەيىن ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تۇران جولبارىسىنىڭ پوپۋلياتسياسىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.