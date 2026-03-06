رەسەيدە وزبەكستان ازاماتىنان 10 كەلى شاش تاركىلەندى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ نيجني نوۆگورود قالاسىنىڭ سوتى وزبەكستان ازاماتىنان 10 كەلىدەن استام شاشتى رەسمي تۇردە تاركىلەۋگە شەشىم شىعاردى.
جولاۋشى نيجني نوۆگورودتىڭ چكالوۆ اۋەجايىنا 2025 -جىلدىڭ 22-شىلدەسىندە وزبەكستاننان كەلگەن، ءبىراق تاركىلەۋ تۋرالى سوت شەشىمى 2026 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا جاريالاندى.
ونىڭ جۇگىنەن ءارتۇرلى ۇزىندىقتاعى 94 بايلام تابيعي ادام شاشى تابىلدى. جالپى سالماعى 10,05 كەلى بولدى.
ەر ادام جۇكتى دەكلاراتسيالاماي «جاسىل جولاقتان» وتۋگە تىرىستى. تاۋارلاردىڭ كولەمى مەن سيپاتى «جەكە پايدالانۋ ءۇشىن» ساناتىنا سايكەس كەلمەگەندىكتەن، ودان كەدەندىك دەكلاراتسيا تاپسىرۋ تالاپ ەتىلدى.
قالانىڭ اۆتوزاۆودسكايا اۋداندىق سوتى شەتەلدىكتى تاۋارلاردى دەكلاراتسيالاماعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تاپتى. شاش مەملەكەتتىك كىرىسكە اۋدارىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەر ادام شەشىم ۇستىنەن وبلىستىق سوتقا شاعىمدانۋعا تىرىسىپ جاتىر.
بۇل رەكوردتىق كورسەتكىش ەمەس: 2025 -جىلدىڭ شىلدەسىندە ۆولگوگرادتا دۋبايدان ۇشىپ كەلگەن تاعى ءبىر وزبەكستان ازاماتىنان قۇنى 4,3 ميلليون رۋبلدەن اساتىن 41 كەلىگە جۋىق شاش (222 بايلام) تاركىلەندى. ولار ماسكەۋدەگى سۇلۋلىق سالونىنا جەتكىزىلۋى كەرەك ەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، رەسەيدە مەتەوريتتى زاڭسىز الىپ شىعۋ ارەكەتى توقتاتىلدى.
اۆتور
بەگابات ۇزاقوۆ