رەسەيدە WhatsApp بۇعاتتالدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەيدە روسكومنادزور (ر ك ن) WhatsApp مەسسەندجەرىنىڭ جۇمىسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەكتەۋدى جالعاستىرىپ وتىر، ونىڭ تولىقتاي بۇعاتتالۋى دا مۇمكىن. بۇعان سەبەپ رەتىندە رەسەي زاڭناماسىنىڭ جۇيەلى تۇردە بۇزىلۋى اتالادى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى.
سوعان قاراماستان، WhatsApp رەسەيدەگى ەڭ تانىمال مەسسەندجەر بولىپ قالا بەرۋدە، ونىڭ بىرەگەي پايدالانۋشىلارىنىڭ سانى شامامەن 100 ميلليون ادامعا جەتەدى.
ر ك ن وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، رەسەيلىك زاڭناما تالاپتارى ورىندالعانعا دەيىن مەسسەندجەرگە قاتىستى شەكتەۋلەر ەنگىزۋ جالعاسا بەرمەك.
شەكتەۋ شارالارى پايدالانۋشىلاردىڭ باسقا بايلانىس قوسىمشالارىنا كوشۋىنە مۇمكىندىك بەرۋ ءۇشىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلۋدە. پايدالانۋشىلارعا ۇلتتىق (رەسەيلىك) سەرۆيستەرگە كوشۋ ۇسىنىلادى.
مەزگىل-مەزگىل پايدالانۋشىلار مەسسەندجەر جۇمىسىنداعى اقاۋلارعا شاعىمدانادى. «سبوي. ر ف» جانە Detector404 مونيتورينگتىك سەرۆيستەرىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ىركىلىستەر بىردەن بىرنەشە وڭىردە بايقالعان.
شەكتەۋلەر كەزەڭدىك سيپاتقا يە. قوڭىراۋلاردىڭ «دەگراداتسياسى» پروتسەسى وسى جىلدىڭ تامىز ايىندا باستالعان. سونداي- اق ب ا ق 22 - جەلتوقساننان باستاپ رەسەيدە مەسسەندجەردىڭ جۇمىس جىلدامدىعى %70- 80 عا تومەندەگەنىن، ال بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ بۇعان قاتىسى جوق ەكەنىن حابارلاعان.
بۇعان دەيىن رەسەيلىك «مولنيا» مەسسەندجەرىن ىسكە قوسۋ 2026 -جىلعا شەگەرىلگەنى حابارلانعان بولاتىن، باستاپقىدا ونى وسى جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان ەدى.