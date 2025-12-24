ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:59, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    رەسەيدە WhatsApp بۇعاتتالدى

    ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەيدە روسكومنادزور (ر ك ن) WhatsApp مەسسەندجەرىنىڭ جۇمىسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەكتەۋدى جالعاستىرىپ وتىر، ونىڭ تولىقتاي بۇعاتتالۋى دا مۇمكىن. بۇعان سەبەپ رەتىندە رەسەي زاڭناماسىنىڭ جۇيەلى تۇردە بۇزىلۋى اتالادى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى.

    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsАрр в России
    Фото: Москва 24

    سوعان قاراماستان، WhatsApp رەسەيدەگى ەڭ تانىمال مەسسەندجەر بولىپ قالا بەرۋدە، ونىڭ بىرەگەي پايدالانۋشىلارىنىڭ سانى شامامەن 100 ميلليون ادامعا جەتەدى.

    ر ك ن وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، رەسەيلىك زاڭناما تالاپتارى ورىندالعانعا دەيىن مەسسەندجەرگە قاتىستى شەكتەۋلەر ەنگىزۋ جالعاسا بەرمەك.

    شەكتەۋ شارالارى پايدالانۋشىلاردىڭ باسقا بايلانىس قوسىمشالارىنا كوشۋىنە مۇمكىندىك بەرۋ ءۇشىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلۋدە. پايدالانۋشىلارعا ۇلتتىق (رەسەيلىك) سەرۆيستەرگە كوشۋ ۇسىنىلادى.

    مەزگىل-مەزگىل پايدالانۋشىلار مەسسەندجەر جۇمىسىنداعى اقاۋلارعا شاعىمدانادى. «سبوي. ر ف» جانە Detector404 مونيتورينگتىك سەرۆيستەرىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ىركىلىستەر بىردەن بىرنەشە وڭىردە بايقالعان.

    شەكتەۋلەر كەزەڭدىك سيپاتقا يە. قوڭىراۋلاردىڭ «دەگراداتسياسى» پروتسەسى وسى جىلدىڭ تامىز ايىندا باستالعان. سونداي- اق ب ا ق 22 - جەلتوقساننان باستاپ رەسەيدە مەسسەندجەردىڭ جۇمىس جىلدامدىعى %70- 80 عا تومەندەگەنىن، ال بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ بۇعان قاتىسى جوق ەكەنىن حابارلاعان.

    بۇعان دەيىن رەسەيلىك «مولنيا» مەسسەندجەرىن ىسكە قوسۋ 2026 -جىلعا شەگەرىلگەنى حابارلانعان بولاتىن، باستاپقىدا ونى وسى جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
