رەسەيدە ۋتيليزاتسيالىق الىم اي سايىن قىمباتتاپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جەلتوقسان ايىنىڭ باسىنان باستاپ رەسەيدە شەتەلدەن كىرەتىن اۆتوموبيلگە ۋتيل الىمىن ەسەپتەۋدىڭ جاڭا مەحانيزمى ىسكە قوسىلدى.
ەندى تۇرعىندار قوزعالتقىش قۋاتى 160 ات كۇشىنەن اساتىن ماشينانى جەڭىلدىكتى تاريفپەن جەتكىزە المايدى. ال كوممەرتسيالىق تاريف بويىنشا يمپورتقا قوزعالتقىش قۋاتىنا بايلانعان كوەففيتسيەنت قولدانىلادى. كەي جاعدايدا تولەم مولشەرى مىڭ ەسە ءوسۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
وسى ۋاقىت ارالىعىندا رەسەي ازاماتتارى شەتەلدەن كولىك اكەلگەندە ۋتيل الىمىن جەڭىلدىكپەن تولەيتىن: اۆتوموبيل جاڭا بولسا: 3400 رۋبل (22500 تەڭگە)، شىققانىنا ءۇش جىلدان اسقان كولىك السا: 5200 رۋبل (34700 تەڭگە). ەندى قۋاتى 160 ات كۇشىنەن تومەن كولىكتەردى عانا وسىنداي جەڭىلدىكپەن كىرگىزۋگە بولادى. مىسالى، 2.5 ليترلىك موتورى بار جاڭا Toyota RAV4 - ەكى ميلليون رۋبل (13.2 ميلليون تەڭگە)، گيبريد Lixiang L6 ءۇشىن 1.8 ميلليون رۋبل (12 ميلليون تەڭگە) تولەۋگە تۋرا كەلەدى.
رەسەي ۇكىمەتى بۇل شارا اۆتوموبيلدى جەكە تۇلعا اتىنا راسىمدەپ، قايتا ساتىپ جۇرگەن سۇر يمپورت سحەماسىن بۇعاتتاۋعا باعىتتالعانىن حابارلادى. بيىل قازاندا ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەر دەنيس مانتۋروۆ مۇنداي سحەما ەلدەگى اۆتووندىرىسكە اقشا سالعىسى كەلەتىن ينۆەستورلارعا كەدەرگى بولاتىنىن ايتقان بولاتىن.
رەسەي بيلىگى كەي كاتەگورياداعى اۆتوموبيل باعاسى وسەتىنىن مويىنداپ وتىر، ءبىراق بۇل وزگەرىس حالىقتىڭ كوپ بولىگىنە اسەر ەتپەيدى دەپ سانايدى. ساۋدا مينيسترلىگى حابارلاعانداي، اۆتوپاركتىڭ 80 پايىزى اگرەگات قۋاتى 160 ات كۇشىنەن اسپايتىن ماشينادان تۇرادى.
ءبىر ايدان كەيىن رەسەيدە ۋتيل الىمى تاعى ارتادى. بىلتىر ەل ۇكىمەتى تاريف يندەكسىنىڭ پروگرەسسيۆتى شكالاسىن ەنگىزگەن، ول 2030-جىلعا دەيىن كۇشىندە بولادى. وسى ەرەجەگە سايكەس 2026-جىلعى 1-قاڭتاردا تاريف وسەدى.