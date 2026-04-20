رەسەيدە سيرك كەزىندە جولبارىس كورەرمەن زالىنا سەكىرىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - روستوۆ- نا- دونۋداعى تسيرك قويىلىمى كەزىندە جولبارىستىڭ ارەنادان كورەرمەندەرگە قاراي سەكىرىپ بارا جاتقان ۆيدەوسى تارادى، ارتىنشا پوليتسيا تەرگەۋ باستادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ءۇش جولبارىس قاتىساتىن قويىلىم كەزىندە ارەنا مەن كورەرمەن اراسىنداعى قورعانىش تور قۇلاپ، جولبارىستاردىڭ ءبىرى كورەرمەندەرگە قاراي سەكىرىپ ءتۇستى.
جىرتقىش ورىندىقتار اراسىمەن ءجۇرىپ، ەرەسەكتەر بالالاردى قورعاۋعا تىنىستى.
وقيعا كەزىندە ەشكىم زارداپ شەككەن جوق، جولبارىس قورشاۋىنا قامالدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا بۇل وقيعا بويىنشا تەرگەۋ باستالدى. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالادى. تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا زاڭعا سايكەس پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى، - دەپ مالىمدەدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ روستوۆ وبلىسى بويىنشا باس باسقارماسى.
رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ روستوۆ وبلىسى بويىنشا تەرگەۋ كوميتەتى دە وقيعا بويىنشا الدىن الا تەرگەۋ جۇرگىزەدى.