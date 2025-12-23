رەسەيدە سوت بيۆولدىڭ ەكس-ايەلىنە جاپقان جالاسىن تەرىسكە شىعارۋدى مىندەتتەدى
استانا. KAZINFORM - سانكت-پەتەربور قالاسىنداعى سمولنين اۋداندىق سوتى بلوگەر ەكاتەرينا بيۆولدىڭ بۇرىنعى كۇيەۋى - بوكسشى دميتري بيۆولعا قاتىستى جاريا ايتقان پىكىرلەرى مەن جازبالارىن جالعان جانە ونىڭ ار-نامىسىنا نۇقسان كەلتىرەتىن دەپ تانىدى. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگى حابارلادى.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، سوت ەكاتەرينا بيۆولدى الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردەگى پاراقشالارىندا ءوز سوزدەرىن رەسمي تۇردە جوققا شىعارۋعا مىندەتتەدى.
سوت شەشىمىندە جاۋاپكەر تاراتقان اقپاراتتىڭ شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنى، تالاپ قويۋشىنىڭ ار-نامىسىنا، قادىر-قاسيەتىنە جانە ىسكەرلىك بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىنى كورسەتىلگەن. وسىعان بايلانىستى ەكاتەرينا بيۆول وزىنە تيەسىلى جانە ءوزى باسقاراتىن بارلىق سايتتا، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پاراقشالاردا جانە مەسسەندجەرلەردەگى ارنالار مەن توپتاردا سوت شەشىمىنىڭ قارار بولىگىن جاريالاپ، ءۇشىنشى تۇلعالارعا كەمىندە التى اي بويى اشىق قولجەتىمدى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، ەكاتەرينا بيۆول 2024-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن 2025-جىلدىڭ تامىزىنا دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە بۇرىنعى كۇيەۋىنىڭ ار- نامىسىنا نۇقسان كەلتىرەتىن مالىمەتتەر جاريالاعان.
بۇعان دەيىن بىشكەك سوتى بيۆولدىڭ بۇرىنعى ايەلىن سىرتتاي سوتتاپ، حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاعانى بەلگىلى بولدى. ەكاتەرينا بيۆول الەۋمەتتىك جەلىدەگى ۆيدەودا قىرعىز حالقىنا قاتىستى قورلايتىن سوزدەر ايتقان.
قازان ايىندا قازاقستان پوليتسياسى ايگىلى بوكسشىنىڭ بۇرىنعى جارىنا ىزدەۋ سالعانى ءمالىم بولدى.
كەيىننەن ق ر باس پروكۋراتۋراسىندا بيۆولعا ىزدەۋ جاريالاۋ ءىسى رەسمي تىركەلگەنى ايتىلدى.
ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ بوكسشى دميتري بيۆولدىڭ بۇرىنعى جارى ەكاتەرينا بيۆولعا قوزعالعان قىلمىستىق ىسكە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.