رەسەيدە روبوت دەپۋتاتتىڭ كومەكشىسى بولىپ جۇمىسقا تۇردى
رەسەيدىڭ مەملەكەتتىك دۋماسىندا جاڭا «قىزمەتكەر» پايدا بولدى - دەپۋتات كومەكشىسى قىزمەتىن روبوت اتقارا باستادى. بۇل تۋرالى ل د پ ر فراكسياسىنىڭ دەپۋتاتى اندرەي سۆينسوۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ونىڭ ايتۋىنشا، «ۆولوديا» اتتى روبوت ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزۋمەن قاتار، تۇرعىنداردىڭ ءتۇرلى ءوتىنىش-شاعىمدارىنا جاۋاپ بەرۋگە تالپىنىپ كورەدى. اسىرەسە كوممۋنالدىق قىزمەتتەر، جالاقى مەن زەينەتاقىعا قاتىستى ماسەلەلەردى تالداۋعا مۇمكىندىك بەرىلمەك. سونىمەن قاتار، ول سايلاۋ ناۋقانى كەزىندە اتريبۋتتاردى تاراتۋ، اقپاراتپەن جۇمىس ىستەۋ سياقتى قوسالقى ىستەرگە تارتىلادى.
«ازىرگە روبوتقا تولىق سەنىم ارتۋ مۇمكىن ەمەس، ءبىراق كەيبىر مىندەتتەردى وعان جۇكتەپ كورمەكپىز»، - دەدى دەپۋتات.
سۆينسوۆتىڭ سوزىنشە، پارلامەنتتەگى كومەكشىنىڭ جۇمىسى كۇردەلى ءارى كوپقىرلى، سوندىقتان جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ - بەلگىلى ءبىر فۋنكتسيالاردى اۆتوماتتاندىرۋعا باعىتتالعان تاجىريبە.