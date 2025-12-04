رەسەيدە Roblox ويىن پلاتفورماسى بۇعاتتالدى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدە Roblox ونلاين-ويىن پلاتفورماسى رەسمي تۇردە بۇعاتتالدى. رەسەيدىڭ بايلانىس جانە اقپارات سالاسىن باقىلاۋ قىزمەتى بۇل شەشىمدى سەرۆيس ارقىلى ەكسترەميستىك ماتەريالداردىڭ تارالۋى جانە ل گ ب ت- يدەيالاردىڭ ناسيحاتتالۋىمەن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى Deutsche Welle.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمدەمەسىنە سايكەس، بالالار اراسىندا تانىمال پلاتفورمادا تەرروريستىك ارەكەتتەردى بەينەلەۋ، مەكتەپكە شابۋىل جاساۋ، قۇمار ويىندارعا قاتىسۋ سياقتى كونتەنت كەزدەسكەن.
سونىمەن قاتار، ۆەدومستۆو Roblox تا بالالارعا قاتىستى «جىنىستىق سيپاتتاعى ارەكەتتەر، ينتيم فوتو تالاپ ەتۋ، ازعىندىققا يتەرمەلەۋ جانە زورلىق كورسەتۋ قاۋپى بار» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پلاتفورمانىڭ پەدوفيلدەر اراسىندا دا تانىمال ەكەنى ايتىلدى.
3 - جەلتوقساندا رەسەيدە پايدالانۋشىلار Roblox تىڭ قولجەتىمسىزدىگى تۋرالى جاپپاي شاعىمدانا باستاعان. شاعىمداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى موبيلدى قوسىمشاعا، قالعانى ۆەب- نۇسقاعا قاتىستى بولعان.
قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا ۆەدومستۆو Roblox تى بۇعاتتاۋ مۇمكىندىگىن ەسكەرتكەن ەدى. قىزمەت «بالالاردىڭ رۋحاني- ادامگەرشىلىك دامۋىنا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن ورىنسىز كونتەنت» تۋرالى حابارلاپ، پلاتفورمادان ماتەريالداردى ءوشىرۋدى بىرنەشە رەت تالاپ ەتكەن.
رەسەيدىڭ بايلانىس جانە اقپارات سالاسىن باقىلاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، 2019 -جىلدان بەرى Roblox اكىمشىلىگىنە تىيىم سالىنعان ماتەريالداردى جويۋ تۋرالى كوپتەگەن رەسمي تالاپتار جولدانعان. مونيتورينگ ناتيجەلەرى ىشكى مودەراتسيا جۇيەسى پلاتفورمانى تولىق قاۋىپسىز ەتە المايتىنىن كورسەتكەن.
Roblox 2024 -جىلدىڭ قاڭتارىندا جانە شىلدەسىندە رەسەي تاراپىنىڭ تالابىمەن بىرنەشە جوبانى جويعان. سونىڭ ىشىندە اعىلشىن تىلىندەگى «LGBT» اببريەۆياتۋراسى بار سەرۆەر اتاۋلارى جانە ل گ ب ت- تۇلعالارى مەن اتريبۋتتارى كەزدەسەتىن ماتەريالدار وشىرىلگەن.
ايتا كەتەيىك، Apple ءۇندىستاننان رەسەيگە iPhone ساتىلسا، ايىپپۇل سالاتىنىن ەسكەرتتى.