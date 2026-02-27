رەسەيدە قازاقستانداعى بانكتى توناۋ ءىسى بويىنشا ادامدار قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ يۆانوۆو قالاسىنىڭ سوتى قازاقستانداعى بانك توناۋ ءىسى بويىنشا ءۇش رەسەي ازاماتىن قاماۋعا الىپ، تاعى بىرەۋىن ءۇيقاماققا جىبەردى. كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى شامامەن 400 ميلليون رۋبلدى قۇرايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ر ي ا نوۆوستي-گە سىلتەمە جاساپ.
حابارلانعانداي، سوت 2024 -جىلعى 11-قاراشادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پاۆلودار قالاسىنىڭ ورتالىق پوليتسيا ءبولىمى قوزعاعان قىلمىستىق ءىس اياسىندا ءتورت ادامدى قاماۋعا الدى. ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، «قازاقستان حالىق بانكى» ا ق بولىمشەسىنىڭ دەپوزيتاريىنەن زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن اقشالاي قاراجات ۇرلانعان. جالپى كەلتىرىلگەن شىعىن ءارتۇرلى ۆاليۋتادا شامامەن 400 ميلليون رۋبلدى قۇرايدى. رەسەي ازاماتتارىنا اسا ءىرى كولەمدە ۇيىمداسقان توپ قۇرامىندا ۇرلىق جاسادى دەگەن ايىپ تاعىلعان.
قاماۋعا الىنعانداردىڭ ءبىرى - يۆانوۆو وبلىسى ۆيچۋگا قالالىق وكرۋگىندەگى بالالار شىعارماشىلىق ورتالىعىنىڭ كۇزەتشىسى. ونىڭ ادۆوكاتى اناستاسيا تەرەحوۆانىڭ ايتۋىنشا، قورعاۋىنداعى ازاماتتىڭ دا، باسقا ايىپتالۋشىلاردىڭ دا توناۋعا قاتىسى جوق.
- مەنىڭ قورعاۋىمداعى ازامات، ونىڭ تانىسى جانە تاعى ەكى رەسەي ازاماتى تەك سول كۇنى پاۆلوداردا بولعانى ءۇشىن ايىپتالىپ وتىر. باسقا دالەلدەر جوق، ءتىپتى ەكى جۇپ رەسەي ازاماتتارىنىڭ ءوزارا بايلانىسى دا انىقتالماعان، - دەيدى ادۆوكات.
سونداي-اق ادۆوكاتتىڭ مالىمەتىنشە، جابىرلەنۋشىلەر - بانك تە، جەكە سەيف يەلەرى دە - ازىرگە كۇدىكتىلەرگە زالالدى وتەۋ جونىندە تالاپ ارىز تۇسىرمەگەن. سونىمەن بىرگە ءىس ماتەريالدارىندا 23 قازاقستان ازاماتىنا زالال كەلتىرىلگەنى كورسەتىلگەن.
تەرگەۋ اياسىندا رەسەي مەن قازاقستاننىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتا جۇمىس ىستەپ جاتىر.
ەسكە سالساق، 2024 -جىلعى 11-قاراشاعا قاراعان ءتۇنى پاۆلودار قالاسىندا بەلگىسىز ادامدار Halyk Bank («حالىق بانكى») بولىمشەسىنە قابىرعانى بۇزىپ كىرىپ، زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن اقشالاي قاراجاتتى ۇرلاپ كەتكەن.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ وكىلدەرى بانك بولىمشەسىنەن قانشا دۇنيە ۇرلانعانىن تەرگەۋ عانا ايتا الاتىنىن مالىمدەگەن.
ارتىنشا «قازاقستان حالىق بانكى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى پاۆلودار قالاسىنداعى بولىمشەسىنە ۇرى ءتۇسۋ فاكتىسى بويىنشا ءجۇرىپ جاتقان تەرگەۋ تۋرالى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.
بۇدان بۇرىن پاۆلودارداعى Halyk Bank-تى تونادى دەگەن كۇدىكتىلەر رەسەيدە ۇستالعانىن جازعانبىز.