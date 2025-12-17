رەسەيدە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر مەن زاڭ شىعارۋشىلاردىڭ تابىسىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلىپ جاتىر
ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەي مەملەكەتتىك دۋماسى ءبىرقاتار زاڭ جوباسىن قابىلدادى. وعان سايكەس، ەلدە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر مەن زاڭ شىعارۋشىلاردىڭ تابىسى، شىعىسى جانە مۇلكىنە باقىلاۋ ەندى تۇراقتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جاڭا نورمالار 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. وسىلايشا، جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس اتالعان ساناتتاعى تۇلعالاردىڭ ماتەريالدىق جاعدايى تۇراقتى نەگىزدە باقىلاۋدا بولادى.
زاڭ جوباسى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى جىل سايىن تابىس دەكلاراتسياسىن تاپسىرۋ مىندەتىنەن بوساتادى. لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ اقشالاي قاراجاتى مەن وزگە دە مۇلكىن باقىلاۋ ۇزدىكسىز جۇرگىزىلەتىن بولادى.
قازىرگى زامانعى سيفرلىق مۇمكىندىكتەر تولىق اقپاراتتى ۇزدىكسىز رەجيمدە الۋعا جول اشادى. بارلىق مالىمەت مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيە (ماج)-«پوسەيدون» ارقىلى تالدانا الادى (ول ر ف پرەزيدەنتىنىڭ 2022-جىلعى جارلىعىمەن ەنگىزىلگەن). بۇل قولدانىستاعى جىل سايىنعى باقىلاۋ جۇيەسىنەن باس تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مىندەتتى دەكلاراتسيالاۋ ناقتى نەگىزدەر تۋىنداعان جاعدايدا ساقتالادى. اتاپ ايتقاندا، ەگەر لاۋازىمدى تۇلعا، ونىڭ جۇبايى جانە كامەلەتكە تولماعان بالالارىنىڭ (زاڭداعى جاڭالىق - بالالار تابىسىن وتباسىنىڭ جالپى تابىسىنا قوسۋ) ءۇش جىلدىق جيىنتىق تابىسىنان اساتىن سوماعا مامىلە جاسالسا. سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك قىزمەتكە قابىلدانعاندا، ءبىر بيلىك ورگانىنان ەكىنشىسىنە اۋىسقاندا نەمەسە فەدەرالدىق كادرلىق رەزەرۆكە ەنگىزىلگەن كەزدە دە دەكلاراتسيا تاپسىرۋ تالاپ ەتىلەدى.
بۇعان دەيىن رەسەي حالىقارالىق قوڭىراۋلارعا تىيىم سالۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.