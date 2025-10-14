ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:41, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    رەسەيدە ەڭ ۇلكەن گاۋھار تاستاردىڭ ءبىرى تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ ارحانگەلسك وبلىسىندا ۆلاديمير گريب اتىنداعى كەن ورنىندا ەڭ ۇلكەن الماز تاسى تابىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    ا
    Фото: t.me/@Цыбульский

    بۇل تۋرالى ايماق باسشىسى الەكساندر تسىبۋلسكي ءوزىنىڭ Telegram-ارناسىندا جازدى. بۇل قازىرگى رەسەيدە وندىرىلگەن ەڭ ءىرى بەس المازدىڭ ءبىرى.

    - تاس تەك كولەمى جاعىنان عانا تاڭقالدىرىپ قويمايدى، ونىڭ ساپاسى ەرەكشە جانە نارىقتىق قۇنى جوعارى، - دەپ جازدى تسىبۋلسكي.

    مۇنداي كريستالدار ۇلەسى بارلىق تابيعي المازداردىڭ %2 نان اسپايدى.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
