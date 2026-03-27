رەسەيدە جاپپاي توبەلەس بولدى: وقيعاعا قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قاتىسى بار ما؟
استانا. KAZINFORM – الەۋمەتتىك جەلىلەردە رەسەيدىڭ لەنينگراد وبلىسىندا بولعان قاقتىعىستىڭ ۆيدەولارى تاراپ جاتىر.
جەلىدەگى مالىمەتكە قاراعاندا، جاپپاي توبەلەستە قازاقستان ازاماتتارى دا بولعان.
ءمان-جايى
Threads-تەگى جازباعا سۇيەنسەك، بۇل وقيعا ۋست-لۋگا كەنتىندەگى ۆاحتالىق قالاشىق اۋماعىندا بولعان. ۆيدەودا جينالعان ادامدارعا جوعارى جىلدامدىقپەن كولىك باسىپ كىرگەنى كورىنەدى.
جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ءبىرى «قاقتىعىس قازاقستان ازاماتتارى مەن جەرگىلىكتى كۇزەتشىلەر اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەن باستالدى» دەگەن نۇسقانى العا تارتتى.
سونداي-اق، جەلىدە تاعى ءبىر ۆيدەو پايدا بولدى. بولجام بويىنشا كادردا كاسىپورىن كۇزەتى ادامداردى كولىككە كۇشتەپ تيەپ جاتىر.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى نە دەيدى؟
ۆەدومستۆو بۇل وقيعا 26-ناۋرىزدا ۋست-لۋگا كەنتىندە بولعانىن راستادى. س ءى م مالىمەتىنشە، رەسەيدىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وقيعاعا قاتىسۋشىلاردى ۇستاعان.
«قازاقستاننىڭ سانكت-پەتەربۋرگتەگى باس كونسۋلدىعى 26-ناۋرىزدا ۋست-لۋگا كەنتىندەگى «ۆەلەستروي» كومپانياسىنىڭ نىسانىندا بولعان قاقتىعىس تۋرالى اقپاراتتى تەكسەرىپ جاتىر. الدىن الا مالىمەت بويىنشا وقيعاعا قاتىسۋشىلاردى رەسەيدىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءمان-جايدى انىقتاۋ ءۇشىن ۇستاعان. رەسەيدىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارى مەن كومپانيا باسشىلىعىنا رەسمي ساۋالدار جولداندى»، - دەپ جازىلعان س ءى م حابارلاماسىندا.
مينيسترلىك وكىلدەرى زارداپ شەككەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانى مەن ولاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن ناقتىلاۋ ءۇشىن ديپلوماتتار سانكت-پەتەربۋرگ جانە لەنينگراد وبلىسىنىڭ قۇزىرلى ورگاندارىمەن بايلانىستا ەكەنىن ايتتى.