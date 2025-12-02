رەسەيدە شاعىن قالالار جويىلىپ كەتۋ الدىندا تۇر
ماسكەۋ. KAZINFORM - بۇكىلرەسەيلىك قوعامدىق پىكىردى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ (ب ر پ ز و) بايانداماسىنا سايكەس، رەسەيدەگى مونوقالالار تۇرعىنداردىڭ مەگاپوليستەر مەن ءىرى قالالارعا جاپپاي كوشۋى سالدارىنان جويىلۋ قاۋپىنە تاپ بولۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى رەسەيلىك ب ا ق دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ.
باياندامادا شاعىن قالالاردا حالىق سانىنىڭ ازايۋىنا نەگىزگى سەبەپ رەتىندە جاستاردىڭ كوشىپ كەتۋى جانە اعا بۋىننىڭ تابيعي تۇردە ازايعانى اتالادى.
مۇنداي ەلدى مەكەندەردە جىل سايىن ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ جالپى سانى ازايىپ كەلەدى، ينفراقۇرىلىم جەتكىلىكسىز، ءبىلىم الۋ مەن قىزمەتتە ءوسۋ مۇمكىندىكتەرى شەكتەۋلى، سونداي-اق جاستارعا تۋعان جەرىندە دامۋ بولاشاعىن كورۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ومىرلىك باعىتتاردىڭ جوقتىعى سەزىلەدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا، جاستار اراسىنداعى پەسسيميزم شاعىن قالالاردا كوبىرەك بايقالادى: ولاردىڭ تەك %33 بولاشاققا وپتيميستىك سەنىممەن قارايدى (مەگاپوليستەردە بۇل كورسەتكىش - %53). وسىنداداي قالالارداعى ازاماتتاردىڭ شامامەن %38 ءتيىمدى جۇمىس ۇسىنىسى بولعان جاعدايدا باسقا قالاعا كوشۋگە دايىن ەكەنى ايتىلعان.
سوتسيولوگتار 1950-جىلدان 2030-جىلعا دەيىن ءىرى قالالاردان تىس ايماقتارداعى حالىق سانى 36 پايىزعا ازايادى، ال حالقى 500 مىڭنان جوعارى قالالاردا تۇرعىندار سانى %25 عا وسەدى دەپ بولجايدى.
حالىقتىڭ كوشىپ كەتۋىنە جەرگىلىكتى، وڭىرلىك جانە فەدەرالدىق دەڭگەيدەگى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ جۇمىسى دا اسەر ەتەدى.
شاعىن قالالاردى ساقتاپ قالۋ جولدارىنىڭ ءبىرى رەتىندە برپزو بۇل ەلدى مەكەندەردە تۋريزمدى دامىتۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ مونوقالالارىنىڭ بولاشاعى تۋرالى، وندا يندۋستريالاندىرۋعا باسىمدىق بەرىلەتىنى حابارلانعان بولاتىن.