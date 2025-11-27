رەسەيدە بيودروندى كوگەرشىندەر تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - رەسەيلىك كومپانيا ميىنا ورناتىلعان نەيروچيپ ارقىلى ۇشۋىن باسقارۋعا بولاتىن كوگەرشىندەردى تانىستىردى. بۇل بيودروندى قۇستاردى باقىلاۋ جانە قاۋىپسىزدىك ماقساتىنا پايدالانۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- نەيروچيپ كوگەرشىننىڭ ارقاسىنا سومكەگە سالىنعان جابدىقپەن بىرگە ميدىڭ بەلگىلى ءبىر ايماقتارىن نەيروستيمۋلياتسيالايدى، بۇل ءوز كەزەگىندە قۇستى سولعا نەمەسە وڭعا ۇشۋعا يتەرمەلەيدى. بۇل ءماجبۇرلى ارەكەت ەمەس: ءبىز تەك قۇستىڭ تابيعي بيولوگيالىق رەاكسياسىن كۇشەيتەمىز. بۇل ونىڭ پسيحولوگيالىق نەمەسە فيزيكالىق جاعدايىنا زيان كەلتىرمەيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ازىرلەۋشىلەر.
بەكىتىلگەن جابدىق كۇن باتارەيالارىمەن جۇمىس ىستەيدى. ورنالاستىرۋ GPS جانە باسقا ناۆيگاتسيالىق جۇيەلەردى پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
ازىرلەۋشىلەر قارعالاردىڭ ۇلكەن جۇكتەردى تاسىمالداۋعا، شاعالالاردىڭ جاعالاۋداعى نىسانداردى باقىلاۋعا، ال الباتروستاردىڭ ۇلكەن تەڭىز اۋماقتارىنا ارنالعانىن اتاپ ءوتتى.
اۆتورلاردىڭ ايتۋىنشا، يمپلانتاتسيالانعان نەيروندىق ينتەرفەيستەردى پايدالانىپ قۇستاردى باقىلاۋ ادىستەرىن زەرتتەۋدى قىتاي، ا ق ش جانە ءۇندىستان عالىمدارى جۇرگىزگەن، ءبىراق رەسەيلىكتەر ەكسپەريمەنتتىك ناتيجەلەرگە سۇيەنە وتىرىپ، العاشقى بولىپ پيلوتتىق جوبانى ەنگىزۋگە كوشتى.
قازىرگى ۋاقىتتا كومپانيا ۇزاق مەرزىمدى نەمەسە قاشىقتان باقىلاۋدى قاجەت ەتەتىن سالالاردا ەنگىزۋگە دايىندالىپ جاتىر. ولارعا ەلەكتر جەلىلەرىن، گاز تاراتۋ توراپتارىن جانە باسقا دا ينفراقۇرىلىمدى باقىلاۋ سياقتى مىندەتتەر كىرەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىق ينجەنەر امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى ەڭ ۇزدىك 10 درون ازىرلەۋشىسىنىڭ قاتارىنا كىرگەنى حابارلانعان بولاتىن.