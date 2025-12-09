ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:12, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    رەسەيدە ان-22 ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى

    استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ يۆانوۆو وبلىسىندا بورتىندا جەتى ادام بولعان ان-22 ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.

    р
    Фото: ТАСС

    - الدىن الا مالىمەت بويىنشا، يۆانوۆو وبلىسىندا ان-22 ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى. بورتتا جەتى ادام بولعان، - دەپ حابارلادى جەدەل قىزمەت ت ا س س اگەنتتىگىنە.

    قۇتقارۋشىلار اپات ورنىنا شىقتى. اپات ۋۆودسكوە سۋ قويماسىنىڭ ماڭىندا بولدى، ۇشاق سىنىقتارى سۋدان تابىلعان. ان-22 ۇشاعى جوندەۋدەن كەيىن جوسپارلى ۇشۋىن وتكىزگەنى حابارلاندى.

    - ۇشاق جوندەۋدەن كەيىن جوسپارلى ۇشۋىن وتكىزگەن. ول ۋۆودسكوە سۋ قويماسىنىڭ ماڭىندا قۇلاعان، ۇشاق سىنىقتارى سۋدان تابىلدى، - دەدى دەرەككوز ت ا س س- قا.

    Kazinform ءۇشىن ارنايى ت ا س س سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىنعان.

    بۇعان دەيىن كاليفورنيادا ۇشاق اپاتقا ۇشىراعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار