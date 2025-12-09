17:12, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
رەسەيدە ان-22 ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ يۆانوۆو وبلىسىندا بورتىندا جەتى ادام بولعان ان-22 ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.
- الدىن الا مالىمەت بويىنشا، يۆانوۆو وبلىسىندا ان-22 ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى. بورتتا جەتى ادام بولعان، - دەپ حابارلادى جەدەل قىزمەت ت ا س س اگەنتتىگىنە.
قۇتقارۋشىلار اپات ورنىنا شىقتى. اپات ۋۆودسكوە سۋ قويماسىنىڭ ماڭىندا بولدى، ۇشاق سىنىقتارى سۋدان تابىلعان. ان-22 ۇشاعى جوندەۋدەن كەيىن جوسپارلى ۇشۋىن وتكىزگەنى حابارلاندى.
- ۇشاق جوندەۋدەن كەيىن جوسپارلى ۇشۋىن وتكىزگەن. ول ۋۆودسكوە سۋ قويماسىنىڭ ماڭىندا قۇلاعان، ۇشاق سىنىقتارى سۋدان تابىلدى، - دەدى دەرەككوز ت ا س س- قا.
Kazinform ءۇشىن ارنايى ت ا س س سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىنعان.
