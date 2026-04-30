رەسەيدە 3 قازاق مەكتەبى اشىلادى - سەرگەي لاۆروۆ
استانا. KAZINFORM - رەسەيدە 3 قازاق مەكتەبى اشىلادى. بۇل تۋرالى ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆپەن كەزدەسۋدەن كەيىنگى بريفينگتە ر ف سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ ايتتى.
- جوعارى جانە ورتا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى قۇپتايمىن. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، وتكەن جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى جۇمىسىن باستادى. العاشقى ىرىكتەۋ ءوتتى. ءوز كەزەگىندە، قازاقستاندا رەسەيلىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ 8 فيليالى جۇمىس ىستەيدى، ونىڭ ىشىندە ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ فيليالى دا بار. بۇل وقۋ ورىندارى قازاقستان باسشىلىعىنىڭ كەڭ قولداۋىنا يە. ديالوگىمىزدىڭ كۇن تارتىبىندە التى بىرلەسكەن مەكتەپ، ونىڭ ۇشەۋىن رەسەي اۋماعىندا، ۇشەۋىن قازاقستاندا سالۋ تۇر، - دەدى رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، رەسەي قازاقستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرى اراسىندا ەكىنشى ورىن الادى. تاۋار اينالىمىنداعى شيكىزاتتىق ەمەس كومپونەنتتىڭ ۇلەسى 80 پايىزدان اسادى. بۇل ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى قۇرىلىمىنىڭ جوعارى ساپاسىن كورسەتەدى. رەسەي قازاقستان ەكونوميكاسىنا سالىنعان شەتەلدىك كاپيتال كولەمى بويىنشا كوش باستاپ كەلەدى. قازاقستاندا رەسەيلىك كاپيتالدىڭ قاتىسۋىمەن شامامەن 19 مىڭ كومپانيا تىركەلگەن.
- كاسپي ماڭىنداعى اقتاۋدا رەسەيدىڭ باس كونسۋلدىعىن اشۋ ۇدەرىسى اياقتالۋ كەزەڭىنە وتكەنىن اتاپ وتتىك. ءوزارا دوستىق ءارى وداقتاستىق رۋحتا وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلادىق. ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق، ۇ ق ش ۇ، ت م د، ش ى ۇ سياقتى ينتەگراتسيالىق تەتىكتەر اياسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلعا جوعارى باعا بەردىك، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قازاقستان مەن رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى ىنتىماقتاستىق بويىنشا ءىس-شارالار جوسپارىن بەكىتتى.