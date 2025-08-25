رەسەيدە 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ءدارىحانالار ءۇشىن جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەنەدى
ماسكەۋ. قازاقپارات - 1-قىركۇيەكتەن باستاپ، ەگەر فارماتسەۆتەر ءدارىحانالاردا ساتىپ الۋشىلارعا ءدارى-دارمەكتەردىڭ ارزانىراق بالامالارى تۋرالى اقپارات بەرمەسە، ولارعا 100 مىڭنان 200 مىڭ رۋبلگە دەيىنگى اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگىنە و. ە. كۋتافين اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەديتسينالىق قۇقىق كافەدراسىنىڭ دوتسەنتى الەكسەي كۋبىشكين حابارلادى.
- 2025 -جىلعى 29-ساۋىردەگى №259 رەسەي دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن، مەديتسينالىق قولدانۋعا ارنالعان دارىلىك زاتتاردىڭ ءدارىحانالىق تاجىريبەسىنىڭ ءتيىستى ەرەجەلەرىنىڭ 15-تارماعىنا سايكەس، ءدارىحانا قىزمەتكەرلەرى نەمەسە باسقا دا ءدارى-دارمەك بولشەك ساۋدا سۋبەكتىلەرى ءوز مىندەتتەرىنە بايلانىستى ساتىپ الۋشىلارعا ارزان دارىلەردىڭ بار ەكەنى تۋرالى اقپاراتتى ۇسىنۋى ءتيىس، - دەدى زاڭگەر.
ول 2011 -جىلعى 21-قاراشاداعى №323- ف ز «رەسەي فەدەراتسياسىندا ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ نەگىزدەرى تۋرالى» فەدەرالدىق زاڭنىڭ 74-بابى 2- ءبولىمى 4-تارماقشاسىندا فارماتسيەۆتەر مەن ءدارىحانا ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارى ارزان دارىلەردىڭ نەمەسە مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ بارىن جاسىرۋعا قۇقىعى جوق ەكەنى بۇرىننان كورسەتىلگەنىن ەسكە سالدى. الايدا، جاڭا نورما وسى تالاپتى ناقتىلاي تۇسەدى.
- مۇنداي ناقتىلاۋ زاڭنامالىق رەتتەۋدەگى تۇسىنىكسىزدىكتى جويۋ ءۇشىن كەرەك. بۇل تالاپتىڭ تاجىريبەدە ىسكە اسىرىلۋى ءۇشىن، ءدارىحانا باسشىلارى ءوز قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءتيىستى بىلىكتىلىك داعدىلارىن دامىتۋ مەن باقىلاۋعا مىندەتتەلەدى. سونداي-اق، اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار تۋرالى كودەكستىڭ (ق ك ا ك) 14.1-بابى 4-بولىگىنە سايكەس، 100-200 مىڭ رۋبل كولەمىندە ايىپپۇل سالۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان، - دەدى كۋبىشكين.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل نورما ازاماتتاردىڭ قولايلى ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتىلۋ قۇقىعىن ساقتاۋ ءۇشىن قاجەت، اسىرەسە ازاماتتىڭ قارجىلىق جاعدايىن ەسكەرە وتىرىپ. ال جاڭا ەرەجەلەردەگى ناقتىلاۋ فارماتسيەۆتيكالىق كومپانيالار مەن ءدارىحانالار ءۇشىن قارجىلىق تاۋەكەلدەردى ايتارلىقتاي ارتتىرمايدى.
