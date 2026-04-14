رەسەي زاڭسىز كريپتوۆاليۋتا اينالىمى جازاسىن كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - زاڭ شىعارۋ قىزمەتى جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميسسيا ورتالىق بانكتىڭ رۇقساتىنسىز ءىرى كولەمدە كريپتوۆاليۋتا اينالىمى ءۇشىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن ەنگىزۋدى ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
تۇزەتىلىم 2027 -جىلدىڭ 1-شىلدەسىندە كۇشىنە ەنەدى.
تىيىم رەسەي زاڭناماسىن بۇزعان تسيفرلىق ۆاليۋتا اينالىمىن ۇيىمداستىرۋشىلارعا قولدانىلادى.
زاڭ جوباسىندا تىركەۋسىز نەمەسە رەسەي بانكىنىڭ ءتيىستى رۇقساتىنسىز جۇرگىزىلگەن زاڭسىز سيفرلىق ۆاليۋتا اينالىمى ءۇشىن جازا قاراستىرىلعان. قىلمىستىڭ مىندەتتى ەلەمەنتى - ءىرى كولەمدە ماتەريالدىق زالال كەلتىرۋ نەمەسە ءىرى كولەمدە تابىس تابۋ. ءىرى كولەمدە زالال كەلتىرۋدىڭ شەگى 3,5 ميلليون رۋبل، ال ءىرى كولەمدە زالال ءۇشىن 13 ميلليون رۋبل بولىپ بەلگىلەنگەن.
مۇنداي قىلمىس جاساعانى ءۇشىن 300000 رۋبلگە دەيىن ايىپپۇل سالۋ، ءماجبۇرلى جۇمىسقا تارتۋ نەمەسە ءتورت جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن. ەگەر ارەكەت ۇيىمداسقان توپتىڭ قۇرامىندا جاسالسا نەمەسە اسا ءىرى كولەمدە زالال كەلتىرسە نەمەسە پايدا تاپسا، ەڭ جوعارى جازا جەتى جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىن ارتادى.
قىلمىستىق ىستەردى الدىن الا تەرگەۋ رەسەي تەرگەۋ كوميتەتى مەن فەدەرالدى قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ تەرگەۋشىلەرىنە تاپسىرىلادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ كريپتوۆاليۋتامەن بايلانىستى الاياقتىقتان 11 ميلليارد دوللار جوعالتقانى حابارلانعان بولاتىن.