رەسەي مەن سولتۇستىك كورەيا شەكارادا جاڭا اۆتوموبيل كوپىرى ارقىلى قوزعالىستى اشتى
ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەي مەن ك ح د ر تۋماننايا وزەنى ارقىلى وتەتىن، رەسەيدىڭ پريمورە ولكەسى مەن سولتۇستىك كورەيا اۋماعىن جالعايتىن جاڭا كوپىر ارقىلى اۆتوموبيل قوزعالىسىن اشتى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى.
كوپىر ەكى ەل اراسىنداعى العاشقى اۆتوموبيل وتكەلى بولدى. ول 1959-جىلدان بەرى رەسەي مەن ك ح د ر- دى بايلانىستىرىپ تۇرعان قولدانىستاعى دوستىق كوپىرى تەمىرجول وتكەلىنىڭ جانىندا سالىنعان.
كوپىردىڭ اشىلۋىمەن قاتار «حاسان» وتكىزۋ پۋنكتىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، نىسان ون قوزعالىس جولاعىنا ەسەپتەلگەن، ونىڭ وتكىزۋ قابىلەتى تاۋلىگىنە 300 كولىككە دەيىن جەتەدى.
رەسەي پرەمەر-ءمينيسترى ميحايل ميشۋستين شەكارا ماڭىنداعى كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ رەسەي مەن ك ح د ر اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، عىلىمي-تەحنولوگيالىق جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جاعداي جاسايتىنىن اتاپ ءوتتى.
جاڭا اۆتوموبيل وتكەلى ەكى ەلدىڭ شەكارا ماڭىنداعى اۋماقتارىن دامىتۋعا جانە ولاردىڭ اراسىنداعى كولىك قاتىناسىنىڭ كولەمىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتۋگە ءتيىس.
كوپىردىڭ قۇرىلىسى 2025-جىلعى ساۋىردە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ 2024-جىلى ك ح د ر- عا ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتان كەيىن باستالدى.
بۇعان دەيىن رەسەيدىڭ سولتۇستىك كورەيامەن جاڭا كوپىرلەر سالۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلانعان بولاتىن. ۆلاديمير پۋتين شىعىس ەكونوميكالىق فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە تۋماننايا وزەنى ارقىلى وتەتىن كوپىر 2026-جىلى اشىلاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.