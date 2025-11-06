رەسەي سۋتەگىمەن جۇرەتىن پويىز شىعارماق
استانا. KAZINFORM - كەلەسى جىلدىڭ ورتاسىنا قاراي رەسەيدە سۋتەگى وتىنى ەلەمەنتتەرىمەن جۇمىس ىستەيتىن العاشقى جولاۋشىلار پويىزىن جاساۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جەرگىلىكى ب ا ق-تارعا سىلتەمە جاساپ.
بۇل تۋرالى «ترانسماشحولدينگ» (ت م ح) كومپانياسىنىڭ جولاۋشىلار تاسىمالىن دامىتۋ جونىندەگى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى الەكساندر لوشمانوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەيىن پويىز سەرتيفيكات الۋ ءۇشىن سىناقتان وتەتىن بولادى. 2027 -جىلدىڭ ورتاسىنا قاراي بارلىق سىناقتاردان وتكەن جاڭا ءونىم پايدالانۋعا دايىن بولادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
2060 -جىلعا دەيىن رەسەي كومىرتەگى بەيتاراپتىعىنا جەتۋدى جوسپارلاپ وتىر. سۋتەك - ەنەرگيا تەڭگەرىمىندە مۇناي مەن گازدى الماستىرا الاتىن ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ ءبىرى. 2050 -جىلعا دەيىن وسىنداي وتىندى پايدالاناتىن كولىك ۇلەسى %1 دان %14 عا دەيىن وسەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل وزگەرىس تەمىرجول كولىگىنە دە قاتىستى بولادى.
ت م ح وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، سۋتەكتى وتىن - جولاۋشىلار كولىگى ءۇشىن ەڭ ىڭعايلى نۇسقا. ول ەكولوگيالىق تازا، سەبەبى ودان قالاتىن ءتۇتىن ول تەك سۋ بۋىنان تۇرادى، ول جاڭارتىلاتىن رەسۋرس، ويتكەنى سۋتەك - جەر شارىنداعى ەڭ كەڭ تارالعان ەلەمەنت، ءارى قۋاتى جاعىنان قازىرگى ەنەرگيا كوزدەرىمەن باسەكەلەسە الادى. الايدا بۇل تەحنولوگيانىڭ نەگىزگى ماسەلەسى - ول سۋتەگىن ءوندىرۋدىڭ، ساقتاۋدىڭ جانە تاسىمالداۋ قۇنىنىڭ جوعارى بولۋى.
«گازپرومبانك» ەكونوميكالىق بولجاۋ ورتالىعىنىڭ اعا ساراپشىسى الەكساندر كوروبكونىڭ پىكىرىنشە، كولىكتە سۋتەگىن پايدالانۋدىڭ باستى ارتىقشىلىقتارى - ونىڭ ەكولوگيچەسكيالىق تازالىعى، ليتيي اككۋمۋلياتورارىمەن سالىستىرعاندا جوعارى ەنەرگيا سىيىمدىلىعى جانە ۇزاق قۋاتتاۋدى قاجەت ەتپەۋى (جانارماي ۇياشىقتارىن تولتىرۋ جەتكىلىكتى). دەگەنمەن، رەسەيدە سۋتەگى وتىنى نارىعى ءالى قالىپتاسۋ كەزەڭىندە. قازىرگى ۋاقىتتا سۋتەگىن قولداناتىن كولىك تۇرلەرى جوق. بار ۇلگىلەر - كەمە مەن اۆتوبۋس. ولار ازىرگە پروتوتيپ رەتىندە عانا سىناقتان ءوتىپ جاتىر.
سۋتەگىن بارلىق سالالاردا قولدانۋ مۇمكىن بولعانىمەن، ەڭ ىقتيمال باعىت - تەمىرجول جانە سۋ كولىگى. سەبەبى بۇل جاعدايدا جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنىڭ كەڭ جەلىسىن سالۋ قاجەت ەمەس، ال ءدال وسى فاكتور سۋتەگى ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋدىڭ باستى كەدەرگىلەرىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ءبىز الماتى مەن الاتاۋ قالاسىنىڭ اراسىندا سۋتەگىمەن جۇرەتىن تىكۇشاق- تاكسي پايدا بولۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازدىق.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا