رەسەي مەن قىتاي تاعى دا كەلىسىمگە كەلە المادى
استانا. قازاقپارات - رەسەي مەن قىتاي «ءسىبىر كۇشى-2» گاز قۇبىرىن سالۋعا بايلانىستى كەلىسىمگە كەلە المادى.
پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتين مەن ءتوراعا شي جينپيڭنىڭ بەيجىڭدەگى كەزدەسۋى بارىسىندا رەسەي مەن قىتاي جاڭا «ءسىبىر كۇشى-2» گاز قۇبىرىن سالۋ جونىندەگى ميللياردتاعان دوللارلىق جوبا بويىنشا كەلىسىمگە كەلە المادى. كرەمل ءبىرقاتار ماسەلەلەر ءالى دە قوسىمشا كەلىسۋدى قاجەت ەتەتىنىن مويىندادى.
پۋتيننىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆتىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار «نەگىزگى پارامەترلەر بويىنشا جالپى تۇسىنىستىككە» قول جەتكىزگەن. ونىڭ ىشىندە باعىت پەن قۇرىلىس ءتارتىبى دە بار. الايدا ناقتى مەرزىم ءالى بەلگىلەنبەگەن جانە ءبىرقاتار ماسەلەلەر قوسىمشا پىسىقتاۋدى قاجەت ەتەدى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا كرەمل سايتىندا جاريالانعان كەلىسىمدەر تىزىمىندە جوبا مۇلدە ايتىلماعان.
رەسەي «ءسىبىر كۇشى-2» جوباسىن بىرنەشە جىلدان بەرى ۇسىنىپ كەلەدى. اسىرەسە 2022-جىلى ۋكرايناعا باسىپ كىرگەننەن كەيىن، رەسەيدىڭ ەكونوميكالىق تۇرعىدان قىتايعا تاۋەلدىلىگى كۇشەيگەن. وسىعان بايلانىستى ماسكەۋ ءۇشىن بۇل جوبانىڭ ماڭىزدىلىعى دا ارتقان.
جىلىنا 50 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وتكىزۋگە ارنالعان قۇبىر باتىس سىبىردەگى يامال تۇبەگىنەن موڭعوليا ارقىلى قىتايعا دەيىن 2600 شاقىرىمعا سوزىلۋى ءتيىس. ماسكەۋ ءۇشىن بۇل جوبانىڭ ماڭىزى - گاز بۇرىن ەۋروپاعا ەكسپورتتالعان كەن ورىندارىنان جەتكىزىلەدى. سوعىس باستالعاننان كەيىن ەۋروپاعا ەكسپورت كۇرت قىسقارعان.
ءبىراق قىتاي جوباعا ساقتىقپەن قاراپ وتىر. ماسكەۋ تاياۋ شىعىستاعى سوعىس سالدارىنان تۋىنداعان ەنەرگەتيكالىق تۇراقسىزدىق بەيجىڭنىڭ ۇستانىمىن وزگەرتەدى دەپ ۇمىتتەنگەن، الايدا ول ولاي بولماي شىقتى. كەلىسسوزدەر باياۋ ءجۇرىپ جاتىر.
ەكى ەل باسشىسىنىڭ وسى كەزدەسۋىنەن كەيىن، رەسەي مەن قىتاي تاراپى 40 قا جۋىق قۇجاتقا قول قويدى. ونىڭ ىشىندە جان-جاقتى سەرىكتەستىك پەن ستراتەگيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى نىعايتۋ، سونداي-اق تاتۋ كورشىلىك، دوستىق جانە ىنتىماقتاستىق قاتىناستارىن تەرەڭدەتۋ تۋرالى كەلىسىمدەر بار.