رەسەي قازاقستانداعى ا ە س قۇرىلىسى بويىنشا ءوز مىندەتتەمەلەرىن تولىق ورىندايدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەي قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ بويىنشا ءوز مىندەتتەمەلەرىن ۋاقىتىندا جانە تولىق ورىندايدى.
بۇل تۋرالى رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ رەسمي ساپارىنداعى كەزدەسۋدە ايتتى.
- رەسەي قازاقستاننىڭ جەتەكشى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ قاتارىندا جانە قازاقستان ەكونوميكاسىنا ءىرى ينۆەستور سانالادى. جىلۋ جانە گيدروەنەرگەتيكاداعى بىرلەسكەن جوبالار ارقىلى ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە كوپ كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. ءبىز بيىلعى ماۋسىم ايىندا رەسەيلىك «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىن رەسپۋبليكاداعى ءبىرىنشى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جونىندەگى حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ كوشباسشىسى ەتىپ تاڭداعانىن قۇپتادىق. مەن ارىپتەسىمە وسى سالاداعى بارلىق مىندەتتەمەلەرىمىزدى ءادىل ورىنداۋعا دايىن ەكەنىمىزدى راستادىم. ءوز مەرزىمىندە جانە تولىعىمەن، - دەدى س. لاۆروۆ ەكىجاقتى كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا بريفينگتە.
سونداي-اق رەسەيلىك س ءى م باسشىسى ەكى ەلدىڭ قازاقستاندا اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋدىڭ تەحنيكالىق، قارجىلىق جانە قۇقىقتىق پارامەترلەرىن تالقىلاپ جاتقانىن ايتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا بەيىندى ۆەدومستۆولار جەلىسى بويىنشا تەحنيكالىق جانە قارجىلىق پارامەترلەردى، سونداي-اق زاڭ تۇرعىسىنان پىسىقتاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى س. لاۆروۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنا رەسمي ساپارمەن باردى.