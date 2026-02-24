رەسەي قازاقستانعا ءتورت امۋر جولبارىسىن تابىستايدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - «امۋر جولبارىسى» ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى سەرگەي اراميليەۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل كوكتەمدە رەسەيدەن قازاقستانعا ءتورت امۋر جولبارىسىن تاسىمالداۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى ت ا س س- قا سىلتەمە جاساپ.
جانۋارلاردى بەرۋ امۋر جولبارىسىن قازاقستانعا ينترودۋكتسيالاۋ جونىندەگى اۋقىمدى حالىقارالىق باعدارلاما اياسىندا جۇزەگە اسادى. باعدارلامانى ىسكە اسىرۋعا «امۋر جولبارىسى» ورتالىعى قولداۋ كورسەتىپ وتىر.
امۋر جولبارىستارى - بۇرىن ورتالىق ازيا اۋماعىندا مەكەندەگەن تۇران جولبارىستارىنىڭ ەڭ جاقىن تۋىستارى؛ قازاقستاندا ولار 1948-جىلعا قاراي جويىلىپ كەتكەن. اتالعان باعدارلاما ارقىلى رەسپۋبليكادا ولاردىڭ پوپۋلياتسياسىن قالپىنا كەلتىرۋ كوزدەلگەن.
- جونەلتۋگە سوڭعى دايىندىقتار جۇرگىزىلىپ جاتىر. جابايى جولبارىستارمەن جۇمىس ىستەۋدى ۇيرەنۋ ءۇشىن قازاقستاننىڭ تابيعاتتى قورعاۋ ۆەدومستۆولارىنىڭ وكىلدەرى حاباروۆسكىگە كەلدى. وقۋ - امۋر جولبارىسىنىڭ ءتورت داراسىن قازاقستانعا جىبەرۋگە دەيىنگى سوڭعى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى. سيرەك جانۋارلاردى تاسىمالداۋ 2026-جىلدىڭ كوكتەمىندە جۇزەگە اسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى اراميليەۆ.
جولبارىستاردىڭ جىنىسى دا، جاسى دا ءارتۇرلى بولادى. جىرتقىشتاردى بەرۋ رەسەيدەگى جولبارىس پوپۋلياتسياسىنا اسەر ەتپەيدى، ءقازىر ولاردىڭ سانى شامامەن 750 ءدى قۇرايدى.
- ءاربىر جولبارىس جابايى تابيعاتقا جىبەرىلگەن كەزدە ارنايى سپۋتنيكتىك پوزيتسيالاۋ ءمودۋلى بار قارعىباۋمەن جابدىقتالادى. ارنايى مونيتورينگ توپتارى ولاردىڭ قوزعالىسىن باقىلاپ، جولبارىستىڭ قانداي جانۋارلارمەن قورەكتەنەتىنىن قاداعالايدى. ەگەر ترەكەر ارقىلى جولبارىستىڭ قانداي دا ءبىر ەلدى مەكەندەرگە جاقىنداپ كەلە جاتقانى بايقالسا، مۇنىڭ الدىن الۋ شارالارى قابىلدانادى، - دەدى ول.
«وحوتزووپروم» رمك ورتالىق وڭىرلىك فيليالىنىڭ باسشىسى مۇرات رىمجانوۆ جولبارىستار «ىلە-بالقاش» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىندا تابيعاتقا جىبەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- 2018-جىلى بالقاش كولىنىڭ ماڭىندا ەرەكشە قورعالاتىن اۋماق - رەزەرۆات قۇرىلدى. عالىمدار جولبارىستاردىڭ دامۋىنا قولايلى ورىندى ءدال وسى جەردەن انىقتادى. بۇل جەر الىس ورنالاسقان، قورەك قورى بار جانە تىرشىلىك ەتۋگە قاجەتتى جاعدايلار جاسالعان. بارلىعى جاقسى بولادى دەپ ويلايمىن، - دەپ ناقتىلادى ول.
حاباروۆسكىدە قازاقستاندىق ماماندار قاجەتتى حاتتامالاردى مەڭگەردى: قولدانىلاتىن جابدىقتىڭ ەرەكشەلىكتەرى مەن ونى ورناتۋدان باستاپ، جىرتقىشتى ءدارى-دارمەك قولدانا وتىرىپ ۋاقىتشا قوزعالمايتىن كۇيگە كەلتىرۋ پروتسەدۋراسىنا دەيىن. مۇنىڭ ءبارىن ولار حاباروۆسك ولكەسىنىڭ اڭشىلىق قاداعالاۋ ينسپەكتورلارى جۇرگىزگەن امۋر جولبارىسىن اۋلاۋ، ۆەتەرينارلىق تەكسەرۋ جانە تابيعاتقا جىبەرۋ بارىسىندا ۇيرەندى.
بۇدان بۇرىن امۋر جولبارىسىن قازاقستان تابيعاتىنا بەيىمدەۋ جوسپارى قابىلدانعانى بەلگىلى بولدى.