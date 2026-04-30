    رەسەي قازاقستانعا الاياقتىق بويىنشا كۇدىكتىنى قايتاردى

    استانا. KAZINFORM - الاياقتىق جاساعان كۇدىكتى رەسەي فەدەراتسياسىنان ەكستراديتسيالاندى.

    قازاقستاننىڭ باس پروكۋراتۋراسى بىرنەشە رەت الاياقتىق جاساعان قازاقستان ازاماتىن رەسەيدەن ەكستراديتسيالادى.

    كۇدىكتى 2023-جىلى ينتەرنەتتە شەتەلدىك كولىكتەردى ساتۋ تۋرالى جالعان جارناما جاريالاۋ ارقىلى جەتى ازاماتتىڭ اقشاسىن ۇرلاعانى انىقتالعان.

    «قىلمىس جاساعاننان كەيىن كۇدىكتى جاسىرىنىپ، وعان حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان. ول 2025-جىلى شىلدەدە بەلگورود وبلىسىندا ۇستالىپ، قازاقستاننىڭ باس پروكۋراتۋراسىنىڭ سۇراۋىمەن ەلگە ەكستراديتسيالاندى. قازىر كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    Күнсұлтан Отарбай
