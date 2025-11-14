22:25, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
رەسەي قازاقستان ىزدەۋ سالعان بيۆولعا قاتىستى تەكسەرىس باستادى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بوكسشى دميتري بيۆولدىڭ بۇرىنعى جۇبايى ەكاتەرينا بيۆولعا قاتىستى تەكسەرىس باستادى گازەتا. ru.
بۇل تۋرالى رەسەي ءى ءى م- ءنىڭ ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارى جانە ب ا ق- پەن ءوزارا ءىس-قيمىل باسقارماسى مالىمدەدى.
«رەسەي ءى ءى م- ءنىڭ سانكت-پەتەربۋرگ جانە لەنينگراد وبلىسى بويىنشا باس باسقارماسى وتىنىشتەگى ءمان-جاي بويىنشا تەكسەرىس جۇرگىزىپ جاتىر»، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەۆگەني ارتەموۆ.
ەسكە سالايىق، جۋىردا قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەكاتەرينا بيۆولعا ىزدەۋ جاريالادى. بۇعان دەيىن ەكاتەرينا بيۆول الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءتۇرلى ۇلت وكىلدەرىنە ءتىل تيگىزگەن بولاتىن.
كەيىنىرەك ەكاتەرينا بيۆولعا ىزدەۋ جاريالانعانى تۋرالى رەسمي اقپارات شىقتى.