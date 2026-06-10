رەسەيدەن قازاقستانعا اكەلىنگەن جولبارىستاردىڭ ەسىمدەرى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا پوپۋلياتسيانى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن جەتكىزىلگەن ءتورت جولبارىسقا ەسىم بەرىلدى، دەپ حابارلايدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان مەن رەسەي تاراپتارىنىڭ بىرلەسكەن شەشىمى اياسىندا جولبارىستارعا ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىعىن جانە جوبانىڭ ورتالىق جانە شىعىس ازيا تابيعاتىمەن تاريحي بايلانىسىن بىلدىرەتىن ەسىمدەر بەرىلدى:
اتالىق جولبارىس - امۋر؛
انالىق جولبارىس - ءۇمىت؛
ەركەك كۇشىك - تۇران؛
ۇرعاشى كۇشىك - ۋسسۋري.
- قازاقستانعا جەتكىزىلگەننەن كەيىن جولبارىستار «ىلە-بالقاش» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ ارنايى دايىندالعان ۆولەرلەرىنە ورنالاستىرىلدى. قازىر ولار ماماندار مەن ۆەتەريناريالىق قىزمەت وكىلدەرىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىمەن بەيىمدەلۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر. جانۋارلار جاڭا تابيعي-كليماتتىق جاعدايلارعا ءساتتى بەيىمدەلىپ كەلەدى، ولاردىڭ جاعدايى تۇراقتى دەپ باعالانىپ وتىر، - دەيدى ماماندار.
الداعى ۋاقىتتا بەيىمدەلۋ كەزەڭى مەن جانۋارلاردىڭ جاعدايىن كەشەندى باعالاۋ اياقتالعاننان كەيىن ولاردى تابيعي ورتاعا جىبەرۋگە دايىندىق جۇرگىزىلەدى. جىبەرۋ الدىندا جولبارىستارعا سپۋتنيكتىك قارعىباۋلار تاعىلادى. بۇل ولاردىڭ قوزعالىسىن تۇراقتى باقىلاۋعا جانە مامانداردىڭ جەدەل سۇيەمەلدەۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن رەسەي قازاقستانعا ءتورت امۋر جولبارىسىن سىيعا تارتقانىن جازدىق.
سونىمەن قاتار ۆلاديمير پۋتين امۋر جولبارىستارىن قازاقستانعا بەرۋدىڭ ماقساتىن ءتۇسىندىردى.