رەسەيدە قار كوشكىنى سالدارىنان 11 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ قاباردا-بالقار رەسپۋبليكاسىنداعى بەزەنگي شاتقالىندا قار كوشكىنى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 11 ادامعا جەتتى.
تاعى التى الپينيست ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ماسكەۋدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قار كوشكىنى 6-قىركۇيەكتە بەزەنگي شاتقالىنداعى ميجيرگي تاۋىنىڭ باۋرايىنان تۇسكەن.
رەسەي توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى قاباردا-بالقار رەسپۋبليكاسى بويىنشا باس باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، توپ قۇرامىندا بارلىعى 33 ادام بولعان. ونىڭ 10 ى ءوزى تومەن تۇسكەن، تاعى التى زارداپ شەككەن ادام مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە جەتكىزىلگەن.
قازىر ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. وپەراتسياعا 56 قۇتقارۋشى جۇمىلدىرىلعان. جوعالعان ادامداردى ىزدەۋگە رەسەي توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ م ي-8 تىكۇشاعى مەن كوممەرتسيالىق تىكۇشاق تا تارتىلدى.
قۇتقارۋ جۇمىستارىنا تاۋلى جەر بەدەرىنىڭ كۇردەلىلىگى، ەكپىندى جەل جانە قار ماسسالارىنىڭ قايتا سىرعۋ قاۋپى دە كەدەرگى كەلتىرىپ جاتىر.
وقيعاعا بايلانىستى تەرگەۋ ورگاندارى تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، ادامداردىڭ قازا بولۋ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىتايداعى الاپات سەلدەن 43 ادام قازا بولىپ، 519 ادام حابار-وشارسىز كەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.