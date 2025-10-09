رەسەي مەن تاجىكستان ەڭبەك ميگراتسياسى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير پۋتين مەن ەمومالي راحموننىڭ دۋشانبەدە وتكەن كەلىسسوزىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رەسەي مەن تاجىكستان ەڭبەك ميگراتسياسى، ونىڭ ىشىندە رەسەي فەدەراتسياسىندا جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتۋگە قاتىستى قۇجاتتارعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كەلىسىمگە سايكەس، رەسەيگە جۇمىس ىستەۋگە باراتىن تاجىكستان ازاماتتارى دۋشانبەدەگى مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ ءبىرىنىڭ اۋماعىندا ارنايى پۋنكتتە مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتە الادى. پروتسەدۋرانىڭ ءوزى رەسەي دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بەكىتكەن راسىمدەرگە سايكەس جۇرگىزىلەدى. رەسەيگە كەلگەننەن كەيىن قايتالاما مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ قاجەت ەمەس.
بۇدان باسقا، 2019-جىلعى 17-ساۋىردەگى تاجىكستان ازاماتتارىن رەسەي فەدەراتسياسىنا ۋاقىتشا جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ءۇشىن ۇيىمداسقان تۇردە تارتۋ تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتاماعا قول قويىلدى.
رەسەي فەدەراتسياسى مەن تاجىكستان باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىندە اتاپ وتىلگەندەي، بۇل قۇجات ەكى ەلدىڭ ءوزارا مۇددەلەرى مەن قاجەتتىلىكتەرى نەگىزىندە جۇمىس كۇشىن ۇيىمداسقان تۇردە تارتۋ تەتىگىن جەتىلدىرۋگە ىقپال ەتۋگە باعىتتالعان.
- كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا ءبىز ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى سالالارى بويىنشا ەكىجاقتى قۇجاتتاردىڭ اۋقىمدى پاكەتىنە قول قويدىق. اتاپ ايتقاندا، ەڭبەك كوشى-قونى، وسى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ شارتتىق- قۇقىقتىق بازاسىن نىعايتۋ جونىندەگى قۇجاتتارعا قول قويىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون.
ر ف پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين رەسەيدە 1 ميلليوننان استام تاجىك ازاماتىنىڭ تۇرىپ جاتقانىن جانە جۇمىس ىستەيتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازىر مەملەكەتتىك ساپارمەن تاجىكستاندا ءجۇر. جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋلەر مەن كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتارالىق، ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق 16 قۇجات قابىلداندى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبە قالاسىنا ساپارمەن بارعانىن جازعان بولاتىنبىز.