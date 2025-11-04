رەسەي مەن قىتاي جاڭا اتوم ەلەكتر ستانسيالارىن بىرلەسىپ سالۋ ماسەلەسىن قاراستىرادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن قىتاي ۇكىمەت باسشىلارىنىڭ 30-كەزەكتى كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار جاڭا اتوم ەلەكتر ستانسيالارىن بىرلەسىپ سالۋ ماسەلەسىن زەرتتەۋگە كەلىستى، دەپ حابارلايدى رەسەي ۇكىمەتىنىڭ سايتى.
قورىتىندى كومميۋنيكەدە ماسكەۋ مەن بەيجىڭ «تيانۆان» جانە «سيۋيداپۋ» ا ە س قۇرىلىس جوبالارىن ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرۋعا، قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ ۋاقتىلى اياقتالۋىن جانە نىسانداردى پايدالانۋعا بەرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە كەلىسىمدەرىن راستادى.
- وسى نەگىزدە (تاراپتار) يادرولىق ەنەرگيانى بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە، تەرمويادرولىق سينتەز، جىلدام نەيتروندى رەاكتورلار جانە جابىق يادرولىق وتىن سيكلى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دايەكتى تۇردە ىلگەرىلەتۋگە جانە ءوزارا تيىمدىلىك پەن مۇددەلەر تەڭگەرىمى قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن يادرولىق وتىن تسيكلىنىڭ باستاپقى كەزەڭى مەن جاڭا اتوم ەلەكتر ستانتسيالارىن بىرلەسىپ سالۋ سالاسىندا پاكەتتىك كەلىسىمدەر تۇرىندە ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا نيەتتى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ەسكە سالا كەتسەك، رەسەي مەن قىتاي ۇكىمەت باسشىلارىنىڭ وتىزىنشى كەزەكتى كەزدەسۋى 2025-جىلدىڭ 3-قاراشاسىندا قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا ءوتتى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا 15 قۇجاتقا قول قويىلدى.
بۇعان دەيىن وزبەكستاندا اتوم ەلەكتر ستانسياسى قۇرىلىسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى باستالعانىن جازعان ەدىك.