رەسەي مەن اراب ەلدەرى بىرىگىپ عارىشتان ءومىر ىزدەۋگە كىرىستى
رەسەيدىڭ ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە رەسەي مەن اراب ەلدەرى عالىمدارى اۋقىمدى جوبانى باستاعانىن رەسمي تۇردە جاريالادى. تاراپتار ارنايى وربيتالىق تەلەسكوپتى قۇرۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق كونسورتسيۋم قۇرۋ جونىندە دەكلاراتسياعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى science.mail.ru.
قۇجاتقا مگۋ رەكتورى، رەسەي رەكتورلار وداعىنىڭ پرەزيدەنتى اكادەميك ۆيكتور سادوۆنيچي مەن اراب ۋنيۆەرسيتەتتەرى قاۋىمداستىعىنىڭ باس حاتشىسى پروفەسسور امر ەززات سالاما قول قويعان.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - كۇن جۇيەسى شەگىنەن تىس ەكزوپلانەتالاردى انىقتاۋ جانە ولاردى ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەۋ، سونداي-اق تىرشىلىكتىڭ ىقتيمال بەلگىلەرىن ىزدەۋ. سادوۆنيچي بۇل كەلىسىمدى سوڭعى جىلدارداعى ەڭ اۋقىمدى عارىشتىق زەرتتەۋلەردىڭ ىرگەتاسى دەپ سيپاتتادى.
كەلىسىم ناتيجەسىندە حالىقارالىق عارىش ستانسياسى دەڭگەيىندەگى كەڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق قۇرىلۋى مۇمكىن. باستامانىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - مۇنداي كولەمدەگى عىلىمي باعدارلامانى العاش رەت ۋنيۆەرسيتەتتەر ۇسىنىپ وتىر.