رەسەي مەن ا ق ش وكىلدەرى الداعى دەمالىس كۇندەرى ماياميدە كەزدەسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن ا ق ش وكىلدەرى الداعى دەمالىس كۇندەرى ماياميدە كەزدەسۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Deutsche Welle حابارلادى.
Politico باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، تاراپتار ۋكرايناداعى قاقتىعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان ىقتيمال قادامداردى تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
رەسەي تاراپىنان كەزدەسۋگە رەسەيدىڭ تىكەلەي ينۆەستيتسيالار قورىنىڭ باسشىسى كيريلل دميتريەۆ قاتىسۋى مۇمكىن. ال ا ق ش اتىنان دونالد ترامپتىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف پەن پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى دجارەد كۋشنەردىڭ كەلۋى كۇتىلىپ وتىر. دەرەككوزدەردىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋدى دايىنداۋعا قاتىستى بايلانىستار بىرنەشە اپتادان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
اتالعان ءىس- شاراعا قاتىستى اق ءۇي تاراپىنان ازىرگە رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرىلگەن جوق.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ماياميدە جاڭا امەريكالىق-ۋكراينالىق كەلىسسوزدەر وتەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ال ەۋروپا كوشباسشىلارى ۋكراينا ءۇشىن «كوپ ۇلتتى كۇش» قۇرۋعا ۋادە بەردى.