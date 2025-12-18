ق ز
    11:53, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    رەسەي مەن ا ق ش وكىلدەرى الداعى دەمالىس كۇندەرى ماياميدە كەزدەسۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن ا ق ش وكىلدەرى الداعى دەمالىس كۇندەرى ماياميدە كەزدەسۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Deutsche Welle حابارلادى.

    Россия ва АҚШ вакиллари келаси ҳафта охири Майамида учрашиши мумкин
    Фото: Fotolia / denisismagilov

    Politico باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، تاراپتار ۋكرايناداعى قاقتىعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان ىقتيمال قادامداردى تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    رەسەي تاراپىنان كەزدەسۋگە رەسەيدىڭ تىكەلەي ينۆەستيتسيالار قورىنىڭ باسشىسى كيريلل دميتريەۆ قاتىسۋى مۇمكىن. ال ا ق ش اتىنان دونالد ترامپتىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف پەن پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى دجارەد كۋشنەردىڭ كەلۋى كۇتىلىپ وتىر. دەرەككوزدەردىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋدى دايىنداۋعا قاتىستى بايلانىستار بىرنەشە اپتادان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلەدى.

    اتالعان ءىس- شاراعا قاتىستى اق ءۇي تاراپىنان ازىرگە رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرىلگەن جوق.

    ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ماياميدە جاڭا امەريكالىق-ۋكراينالىق كەلىسسوزدەر وتەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.

    ال ەۋروپا كوشباسشىلارى ۋكراينا ءۇشىن «كوپ ۇلتتى كۇش» قۇرۋعا ۋادە بەردى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
