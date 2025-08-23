رەسەي مەن ا ق ش الياسكاداعى سامميتتەن كەيىن ۆەدومستۆولار دەڭگەيىندە بايلانىس ورناتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين اتوم ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى ت ا س س- قا سىلتەمە جاساپ.
- بايلانىس ءبىزدىڭ مينيسترلىكتەرىمىزدىڭ، ۆەدومستۆولارىمىزدىڭ، كومپانيالارىمىزدىڭ دەڭگەيىندە جالعاسىپ جاتىر، - دەدى پۋتين.
وسى ورايدا ۆلاديمير پۋتين دونالد ترامپپەن الياسكاداعى كەزدەسۋدىڭ قالاي وتكەنىن اتاپ ءوتتى.
رەسەي پرەزيدەنتى سونداي-اق رەسەي فەدەراتسياسى مەن ا ق ش اراسىنداعى قاتىناستىڭ تولىق قالپىنا كەلۋىن اسىعا كۇتەتىنىن مالىمدەدى.
- مەن العاشقى جاسالعان قادامنىڭ ءبىزدىڭ قاتىناسىمىزدى تولىق قالپىنا كەلتىرۋدىڭ تەك باستاماسى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى پۋتين.
سونىمەن قاتار پۋتين رەسەيدىڭ سۇيىتىلعان تابيعي گازدى الۋ كونتەكستىندە امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاپ جاتقانىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆلاديمير پۋتيننىڭ الياسكاداعى انكوريدج اۋەجايىنا بارعانىن جازعان بولاتىنبىز. سونداي-اق ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ كەلىسسوزدەرى الياسكا شتاتىنىڭ انكوريدج قالاسىنداعى «ەلمەندورف- ريچاردسون» اسكەري بازاسىندا ءوتىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدىك.