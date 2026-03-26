رەسەي ەلدەن ۆاليۋتا شىعارۋعا شەكتەۋ ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين 2026 -جىلدىڭ 1- ساۋىرىنەن باستاپ جەكە تۇلعالاردىڭ رەسەيدەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەرگە قۇنى 100 مىڭ ا ق ش دوللارىنان اساتىن قولما- قول اقشا رۋبلدەرىن اكەتۋىنە تىيىم سالاتىن جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
- جەكە تۇلعالاردىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەرگە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ 100 مىڭ ا ق ش دوللارىنان اساتىن قولما-قول ۆاليۋتاسىن جانە رەسەي فەدەراتسياسى ورتالىق بانكىنىڭ شىعارۋ كۇنىندەگى رەسمي باعامى بويىنشا ەسەپتەلگەن سومادا اكەتۋىنە تىيىم سالۋ بەلگىلەنسىن، - دەلىنگەن جارلىقتا.
ۇكىمەت بەلگىلەگەن اۋە وتكەلدەرى ارقىلى قاراجاتتى شەتەلگە ەكسپورتتاۋ جاعدايلارىنا ەرەكشەلىكتەر ەنگىزىلەدى، بۇل قاراجاتتى ەكسپورتتاۋشىنىڭ شوتتارىنان اقشانىڭ شەشىلگەنىن راستايتىن كۋالاندىرىلعان بانك كوشىرمەلەرى نەمەسە «ءتىزىمىن ۇكىمەت بەلگىلەيتىن باسقا قۇجاتتار» بولعان جاعدايدا عانا مۇمكىن بولادى.
بۇل رەتتە، قۇجاتقا سايكەس، زاڭدى تۇلعالار مەن جەكە كاسىپكەرلەر ءۇشىن قولما- قول اقشانى ەكسپورتتاۋعا تىيىم سالۋ سوماسىنا قاراماستان قولدانىلادى.
وسىعان دەيىن رەسەي 100 گرامنان اساتىن التىن قۇيمالارىن ەلدەن شىعارۋعا تىيىم سالعانىن حابارلادىق.