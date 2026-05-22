رەسەي مەكتەپتەرىندە ءتارتىپ ءۇش دەڭگەيلىك جۇيەمەن باعالانادى
ماسكەۋ. KAZINFORM - بيىل 1-قىركۇيەكتەن باستاپ رەسەي مەكتەپتەرىندە وقۋشىلاردىڭ ءتارتىبىن باعالاۋدىڭ ءۇش دەڭگەيلىك جۇيەسىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر: ۇلگىلى، رۇقسات ەتىلگەن جانە رۇقسات ەتىلمەگەن. باعا تاربيە جۇمىسىن ۋاقىتىلى تۇزەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تۋرالى رەسەي اعارتۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ ماسكەۋدەگى ءتىلشىسى.
حابارلامادا بۇل تاربيە مەن ءبىلىم بەرۋگە كەشەندى كوزقاراستى قالىپتاستىرۋداعى ماڭىزدى قادام ەكەنى اتالادى. بۇل ۇدەرىستە ديرەكتورلاردىڭ تاربيە ءىسى جونىندەگى كەڭەسشىلەرى ۇلكەن ءرول اتقارادى. ولار ءۇشىن مىنەز-قۇلىقتى باعالاۋ ماڭىزدى ماركەرگە اينالادى، ول ديناميكانى وبەكتيۆتى باعالاۋعا، تاۋەكەل ايماقتارىن انىقتاۋعا جانە تاربيە جۇمىسىن ۋاقىتىلى تۇزەتۋگە كومەكتەسەدى.
وقۋشىلاردىڭ ءتارتىبىن باعالاۋ ادىستەمەسىن تالداۋ ناتيجەلەرى وڭتۇستىك، سولتۇستىك كاۆكاز، ءسىبىر، ورال جانە قيىر شىعىس فەدەرالدى وكرۋگتەرى مەن بايقوڭىر قالاسىنىڭ تاربيە ۇدەرىسىنە قاتىسۋشىلارىن بىرىكتىرگەن «تاربيەنىڭ جاڭا فيلوسوفياسى» فورۋمدارىندا تالقىلاندى.
ءتارتىپتى باعالاۋ قولداۋ كورسەتۋ فۋنكتسياسىن ورىنداپ، وقۋشىلاردىڭ ىنتاسىن ارتتىرۋعا، ولاردىڭ الەۋمەتتىك جانە ەموتسيونالدىق داعدىلارىن دامىتۋعا، ءتارتىپتى نىعايتۋعا جانە سىنىپتا جاعىمدى اتموسفەرا قۇرۋعا كومەكتەسۋى كەرەك.
وقۋشىلاردىڭ ءوزىن- ءوزى باسقارۋ بەلسەندىلەرى مەن اتا-انالاردى باعالاۋ پروتسەدۋراسىن ازىرلەۋگە، دەنساۋلىق مۇمكىندىكتەرى شەكتەۋلى بالالار ءۇشىن جەكە كريتەريلەر جاساۋعا، سونداي-اق سىنىپ جەتەكشىلەرىن وقىتۋعا تارتۋ ۇسىنىلدى.
ءتارتىپتى باعالاۋدى سىناۋ شەشەنستاندا، موردوۆيادا، سونداي-اق نوۆگورود، ياروسلاۆل، تۋلا جانە لەنينگراد وبلىستارى مەن باسقا وڭىرلەردە ءوتتى جانە 89 مەكتەپتى قامتىدى.
پەداگوگتار باعالاۋدىڭ ءارتۇرلى ۇلگىلەرىن پايدالاندى: ەكى دەڭگەيلى (ەسەپ/ەسەپ ەمەس)، ءۇش دەڭگەيلى (ۇلگىلى، رۇقسات ەتىلگەن، رۇقسات ەتىلمەگەن) جانە ءداستۇرلى بەس دەڭگەيلى. ولاردىڭ ءارقايسىسى ءۇشىن بەلگىلى ءبىر كريتەريلەر ازىرلەندى.
2026/27 وقۋ جىلىندا ۇلگىنى سىناۋ ەلىمىزدىڭ 89 ءوڭىرىنىڭ ءارقايسىسىندا ون مەكتەپتە وتەدى، ال 2027/28 وقۋ جىلىندا مىنەز- قۇلىقتى باعالاۋ رەسەيدىڭ بارلىق مەكتەپتەرىندە ەنگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن رەسەيدە 1-8-سىنىپ وقۋشىلارىنا مىنەز-قۇلىق باعالارى قويىلاتىنى تۋرالى جازدىق.