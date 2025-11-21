رەسەي - ۋكراينا ماسەلەسىندە قازاقستاننىڭ ىقپالى قانداي - ساياساتتانۋشى پىكىرى
استانا. KAZINFORM - رەسەي - ۋكراينا ماسەلەسىن شەشۋدە قازاقستان ىقپال ەتە الا ما؟ بۇل ساۋالعا Kazinform اگەنتتىگىنىڭ YouTube ارناسىندا شىعاتىن «BIZDIÑ ORTA» پودكاستى بارىسىندا ساياساتتانۋشى، حالىقارالىق قاتىناستار بويىنشا ساراپشى ريززات تاسىم جاۋاپ بەردى.
- اسىعىستىق تانىتپاۋ كەرەك، پرەزيدەنت بىرنەشە مارتە ايتقان ەدى، قاجەت جاعدايدا قازاقستان دەلدال نەمەسە ءۇشىنشى جاق قىزمەتىن اتقارۋعا دايىن. حالىقارالىق قاتىناستاردا كەز كەلگەن مەملەكەت شيەلەنىس جاعدايىندا دەلدال، ءۇشىنشى تاراپ اربيتراج بولا المايدى، ونى دا مويىنداۋىمىز كەرەك، ياعني ءبىرىنشى شارت ەكىجاقتى دا قاناعاتتاندىرۋ كەرەك، ەكىنشى شارت ەكى جاققا دا تەپە- تەڭ ساياسات جۇرگىزۋ قاجەت. ءۇشىنشى شارت ەشبىر ءوز مۇددەسى بولماۋى كەرەك، جالعىز مۇددە - بەيبىتشىلىك ورناتۋ، - دەپ تۇيىندەدى ريززات تاسىم پودكاست بارىسىندا.
ساراپشى كەلتىرگەن دايەككە سۇيەنسەك، الەمدە جوعارىدا اتالعان ساياساتتى جۇرگىزەتىن ەلدەر ساناۋلى.
- بۇعان دەيىن ۋكراينا بىرنەشە مەملەكەتتى اتاعان بولاتىن، مىسالى ساۋد ارابياسى، رەسەي تاراپى ماجارستاندى ايتقان بولاتىن. بەلارۋستە مۇنداي قادامدار جاساپ كورۋگە تىرىستى، لۋكاشەنكو ا ق ش پەن رەسەي اراسىندا دەلدال قىزمەتىن اتقارۋعا كىرىسكەن ەدى، ءبىراق، ا ق ش-قا بەلارۋستەن سانكسيالاردى الىپ تاستاڭدار، سودان كەيىن ءبىز تولىققاندى اسىرامىز دەپ، كەرىسىنشە ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىككە اسا قاتتى مۇددەلى ەمەستىگىن كورسەتىپ قويعاننان كەيىن ويىننان تىس قالدى. ال قازاقستان تاراپى بولسا، ا ق ش-پەن دە، رەسەيمەن دە، ۋكراينامەن دە وسىنداي قىزمەتتى اتقارا الادى دەگەن ءۇمىت نىعايا تۇسكەن سەكىلدى، - دەيدى ول.
بۇدان بۇرىن ساياساتتانۋشى قازاقستان 30 جىل ىشىندە ورتا دەرجاۆا دەڭگەيىنە كوتەرىلگەنىن ايتقان ەدى.
اۆتور
ەربول جانات