رەسەي جانارماي نارىعىندا جاڭا سالىق تەتىكتەرىن ەنگىزەدى
وسكەمەن. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ىشكى نارىقتى جانارمايمەن قامتاماسىز ەتۋدى ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان سالىق كودەكسىنە ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەرگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
جاڭا وزگەرىستەردىڭ نەگىزگى باعىتى - تىكەلەي ايدالعان بەنزيندى باسقا كومپونەنتتەرمەن ارالاستىرۋ ارقىلى وندىرىلەتىن اۆتوموبيل بەنزينىنە اكسيز سالۋ تەتىگىن ەنگىزۋ. ەندى وسى تاسىلمەن جوعارى وكتاندى بەنزين شىعارۋ جانارماي وندىرۋمەن تەڭەستىرىلەدى.
مۇناي شيكىزاتىن وڭدەۋگە ارنالعان كۋالىگى بار سالىق تولەۋشىلەرگە، ونىڭ ىشىندە بەنزيندى ارالاستىرۋ ارقىلى وندىرگەن جاعدايدا دا، اكسيز بويىنشا شەگەرىم قاراستىرىلعان.
تۇزەتۋلەر وندىرىستىك قۋاتتاردى جاڭعىرتۋ جونىندە كەلىسىم جاساسقان مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ ينۆەستيتسيالىق مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ مۇمكىندىگىن دە كەڭەيتەدى. بۇعان دەيىن كاسىپورىندار 2014-جىلعى 1-شىلدە مەن 2026-جىلعى 1-قاڭتار ارالىعىندا قۇنى كەمىندە 60 ميلليارد رۋبل بولاتىن جابدىقتى پايدالانۋعا بەرۋى ءتيىس بولسا، ەندى بۇل مەرزىم 2026-جىلعى 31-جەلتوقسانعا دەيىن ۇزارتىلدى. سونىمەن قاتار ەڭ تومەنگى ينۆەستيتسيا كولەمى 100 ميلليارد رۋبلگە دەيىن ۇلعايتىلدى.
زاڭ اياسىندا جانارماي دەمپفەرى تەتىگى دە قايتا قارالدى. ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە ەلدەردە ءوندىرىلىپ، رەسەيگە ۋاكىلەتتى ۇيىمدار ارقىلى يمپورتتالعان بەنزين ءۇشىن وتەماقى كوەففيتسيەنتى 2026-جىلعى 1-ماۋسىمنان باستاپ 0,9 دەڭگەيىندە بەلگىلەندى.
ال ە ا ە و- دان تىس ەلدەردە وندىرىلگەن بەنزينگە دەمپفەردى ەسەپتەۋدىڭ جەكە ءتارتىبى ەنگىزىلەدى.
ول ءۇندىستان نارىعىنداعى ينديكاتيۆتىك بەنزين باعاسى مەن ءۇندىستاننىڭ تەڭىز پورتتارىنان جەتكىزۋ شىعىندارى نەگىزىندە يمپورتتىق پاريتەت بويىنشا ايقىندالادى. بۇل كورسەتكىشتى رەسەيدىڭ فەدەرالدىق مونوپولياعا قارسى قىزمەتى بەلگىلەيدى.
جاڭا نورمالار بۇگىننەن باستاپ كۇشىنە ەندى جانە 2026-جىلعى 1-ماۋسىمنان باستاپ تۋىنداعان قۇقىقتىق قاتىناستارعا قولدانىلادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى رەسەيدەن رەسمي ءوتىنىش تۇسكەن جاعدايدا جانار-جاعارماي ماتەريالدارىن كوممەرتسيالىق نەگىزدە جانە ىشكى نارىققا زيان كەلتىرمەي جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.