    رەسەي حالىقارالىق قوڭىراۋلارعا تىيىم سالۋدى جوسپارلاپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - رەسەي مينيسترلەر كابينەتى ازاماتتاردى كيبەرقىلمىسكەرلەردەن قورعاۋ بويىنشا ەكىنشى شارالار پاكەتىن ازىرلەدى، وندا ابونەنتتىڭ كەلىسىمىنسىز كىرىس حالىقارالىق قوڭىراۋلارعا تىيىم سالۋ جانە مۇنداي قوڭىراۋلاردى مىندەتتى تۇردە بەلگىلەۋ قاراستىرىلعان، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    ا
    Фото: pixabay

    ر ف ۇكىمەتىنىڭ اپپارات باسشىسى دميتري گريگورەنكونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارالار تەلەفون ارقىلى الاياقتىق جاساۋ قاۋپىن ازايتۋعا باعىتتالعان.

    - ۇكىمەت ازاماتتاردى الاياقتاردان قورعاۋ ءۇشىن ەكىنشى شارالار پاكەتىن دايىندادى. وعان كيبەرقىلمىسپەن كۇرەسۋگە باعىتتالعان شامامەن 20 باستاما كىردى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.

    سونداي-اق بالالارعا ارنالعان SIM- كارتالاردى ەنگىزۋ دە قاراستىرىلىپ جاتىر، بۇل اتا-انالارعا بالالارىن قوسىمشا ءوتىنىش بەرمەي-اق ورىنسىز كونتەنتتەن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    گريگورەنكونىڭ ايتۋىنشا، بۇدان باسقا بانك كارتالارىنىڭ سانىنا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى.

    - بۇل ۇرلانعان قاراجاتتى قولما-قول اقشاعا ايىرباستاۋ ءۇشىن جيى قولدانىلاتىن كارتالاردىڭ جاپپاي شىعارىلۋىن شەكتەۋ ارقىلى الاياقتىق اۋقىمىن ازايتادى، - دەپ قوستى ول.

    تەلەفون جانە ينتەرنەت الاياقتىعىمەن كۇرەسۋگە ارنالعان 30 دان استام شارانى قامتيتىن زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردىڭ العاشقى پاكەتى وسى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قابىلداندى. ەرەجەلەر بىرتىندەپ ەنگىزىلدى.

    1-تامىزدان باستاپ رەسەي تۇرعىندارى SMS حابارلامالار الۋدان باس تارتۋ مۇمكىندىگىن الدى.

    ال 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ولار «مەملەكەتتىك قىزمەت» ارقىلى قاجەتسىز قوڭىراۋلاردان باس تارتىپ، جاڭا SIM كارتالاردى شىعارۋدى بۇعاتتاي الادى.

    1-شىلدەدەن باستاپ رەسەيدە بيومەتريالىق دەرەكتەرىن تاپسىرماعان شەتەل ازاماتتارىنىڭ ۇيالى بايلانىسى وشىرىلە باستايتىنىن جازعان ەدىك.

    سونداي-اق رەسەيدە Max مەسسەندجەرى مىندەتتى بولاتىنىن جازدىق.

    ال 2026-جىلى رەسەيدە «مولنيا» مەسسەندجەرى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

