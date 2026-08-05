رەسەيدە شەتەلدىكتەرگە ارنالعان جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - رەسەي شەتەلدىك ازاماتتار ەلدەن قۋىلۋى مۇمكىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ءتىزىمىن ەكى ەسەدەن استامعا ارتتىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ءتيىستى زاڭعا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قول قويدى.
ر ف اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ بىرنەشە بابىندا شەتەلدىك ازامات قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان جاعدايدا ايىپپۇلدار مەن رەسەيدەن اكىمشىلىك ەلدەن قۋۋ تۇرىندەگى جازالاۋعا قاتىستى جەكە ەرەجەلەر ەنگىزىلىپ جاتىر.
بۇرىن ەلدەن قۋىلۋ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 22-بابى بويىنشا كوزدەلگەن بولسا، قازىر بۇل سان 45 كە دەيىن ءوستى.
زاڭعا سايكەس، شەتەلدىك ازاماتتار رۇقسات ەتىلمەگەن نارازىلىق اكتسيالارىنا قاتىسقانى ءۇشىن، سونداي-اق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنە باعىنباۋ، ۇساق بۇزاقىلىق، جول قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرۋ، كەمسىتۋشىلىك جانە شەكارادا باعىنباۋ سياقتى ءبىرقاتار باسقا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن رەسەيدەن قۋىلۋى مۇمكىن.
ەكسترەميستىك ارەكەتكە جانە تىيىم سالىنعان اقپاراتتى تاراتۋعا بايلانىستى ءبىرقاتار قىلمىستار ءۇشىن دە ەلدەن قۋىلۋ كوزدەلگەن. ولارعا ءدىني نىشانداردى قورلاۋ، جەككورۋشىلىك نەمەسە دۇشپاندىققا قوزدىرۋ، ەكسترەميستىك نەمەسە ناتسيستىك نىشانداردى كورسەتۋ، ەكسترەميستىك ماتەريالداردى تاراتۋ، سونداي-اق قاۋىپتى اقپاراتتى تاراتۋ ءۇشىن باق بوستاندىعىن تەرىس پايدالانۋ جاتادى.
بۇدان باسقا، الىنباعان نەمەسە وتەلمەگەن قىلمىستىق جازبالارى بار شەتەلدىك ازاماتتار ءۇشىن شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى: ولارعا رەسەي ازاماتتىعىن الۋدان، ۋاقىتشا نەمەسە تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات بەرۋدەن باس تارتىلۋى مۇمكىن.
قۇجاتتار بۇرىن بەرىلىپ، ولار وتەلمەگەن سوتتالۋشىلىق انىقتالعان جاعدايدا جويىلادى.
زاڭ سونىمەن قاتار يمميگراتسيالىق ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن، سونىڭ ىشىندە زاڭسىز كىرۋ، ەلدە بولۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ، شەتەلدىكتەردىڭ زاڭسىز جۇمىس ىستەۋى جانە شەتەلدىكتەردى زاڭسىز جۇمىسقا ورنالاستىرعانى ءۇشىن ايىپپۇلداردى كوبەيتۋ قاراستىرىلعان.
زاڭ رەسمي جاريالانعاننان كەيىن 90 كۇن وتكەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى.
وسىعان دەيىن 2027 -جىلدان باستاپ رەسەيدە ەڭبەك ميگرانتتارىنا جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەتىنىن حابارلادىق.