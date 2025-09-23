رەسەي ارحيۆىنەن سيرەك كەزدەسەتىن حالىق كۇيى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ورتالىق مەملەكەتتىك كينو-فوتوقۇجاتتار جانە دىبىس جازبالارى ارحيۆىندە سىبىزعىشى ىسقاق ۋاليەۆتىڭ ورىنداۋىنداعى حالىق كۇيى «ەستەك» پەن مۇحيت مەرالى ۇلىنىڭ ايگىلى «زاۋرەش» ءانى ساقتالعان.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل قۇندى مۇرالار «ارحيۆ - 2025» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا وتكەن جىلى ماسكەۋدەگى مەملەكەتتىك فونوقۇجاتتار ارحيۆىنەن تابىلدى.
- كەي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، سيرەك جازبالار 1930- 1940-جىلدارى ماسكەۋدە وتكەن قازاق ادەبيەتى مەن ونەرىنىڭ ونكۇندىگى كەزىندە تاسپاعا تۇسىرىلگەن. بۇل تاريحي جازبالار قازاق حالقىنىڭ باي مۋزىكالىق مۇراسىن ساقتاپ قانا قويماي، سول كەزەڭدە ۇلتتىق ونەردىڭ بۇكىل وداق كولەمىندە جوعارى باعالانعانىن ايعاقتايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
سول جىلدارى «يزۆەستيا» گازەتىندە جاريالانعان ن. يزگويەۆتىڭ ماقالاسىندا:
- كازاحي پريۆەزلي تاكوە يسكۋسستۆو، كوتوروە بليزكو ي پونياتنو نە تولكو كازاحسكومۋ نارودۋ - ونو پونياتنو ۆسەم… ۆ پروتياجنىح كازاحسكيح پەسنياح مى سلىشالي گولوس كوۆىلنىح ستەپەي، - دەپ جازىلعان.
تاريحي جازبالار 2024 -جىلى رەسمي تۇردە قر ۇلتتىق ءارحيۆىنىڭ قورىنا ەنگىزىلدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ۇلتتىق جانە ورتالىق مەملەكەتتىك ارحيۆتەرگە «ۇلتتىق» مارتەبە بەرىلمەك.