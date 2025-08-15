ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:25, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    رەسەي الياسكا سامميتىنەن كەيىن ترامپتىڭ جاۋاپ ساپارىن كۇتەدى

    استانا. KAZINFORM - رەسەي 15-تامىزدا الياسكادا وتكەن ەكى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ سامميتىنەن كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ جاۋاپ ساپارىن كۇتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.

    ا
    Фото: fedpress.ru

    بۇل تۋرالى ر ف س ءى م ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى روديون ميروشنيك مالىمدەدى.

    - مەن ءبىر نارسەنى ايتا الامىن: ءبىز سيممەتريالى ارەكەتتەر تۋرالى ايتىپ وتىرمىز. ەگەر رەسەي باسشىسى ا ق ش اۋماعىنا باراتىن بولسا، ءبىز قۇراما شتاتتار كوشباسشىسىنىڭ رەسەي اۋماعىنا ءوزارا ساپارىن كۇتەمىز، - دەدى ميروشنيك.

    ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل رەسەي مەن ا ق ش اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاردىڭ ارى قاراي ارتا ءتۇسۋىن اڭعارتادى. بۇل رەتتە قيسىندى جانە ەكى ءىرى گەوساياسي دەرجاۆا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ۋكراينامەن عانا شەكتەلمەيدى.

    ميروشنيكتىڭ اتاپ وتۋىنشە، ا ق ش پەن رەسەي اراسىندا حالىقارالىق، جاھاندىق سيپاتتاعى، تىكەلەي ەكونوميكالىق، مادەني، سپورتتىق جانە باسقا دا قارىم-قاتىناستار سياقتى اۋقىمدى ماسەلەلەر بار، ولاردىڭ كوپشىلىگى توقتاپ قالدى جانە ەكى جاقتىڭ دا مۇددەلەرى ءۇشىن دامۋى كەرەك.

    بۇعان دەيىن رەسەي دەلەگاتسياسى الياسكاعا كەلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي كوشباسشىسى ۆلاديمير پۋتينمەن بولاتىن كەزدەسۋىنىڭ ءساتتى وتەتىنىنە 75 پايىزعا سەنىمدى ەكەنىن مالىمدەدى.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
