رەسەي پاۆەل دۋروۆقا ىزدەۋ جاريالادى
استانا. قازاقپارات - Telegram نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆقا رەسەيدە تەرروريستىك ارەكەتكە كومەكتەستى دەگەن ايىپ تاعىلىپ، وعان حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى فەدەرالدى قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ (ف ق ق) قوعاممەن بايلانىس ورتالىعى حابارلادى، دەپ جازدى رەسەيلىك ت ا س س.
- Telegram اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى پ. دۋروۆقا رەسەيدىڭ قىلمىستىق كودەكسى 205.1-بابىنىڭ 1.1-بولىمىندە (لاڭكەستىك ارەكەتكە كومەكتەسۋ) قاراستىرىلعان ءىس اياسىندا ايىپ تاعىلدى. وعان حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاندى، - دەپ اتاپ ءوتتى قوعاممەن بايلانىس ورتالىعى.
حابارلامادا «رەسەي زاڭناماسىن بۇزا وتىرىپ، Telegram اكىمشىلىگى وسى مەسسەندجەردىڭ كوپتەگەن ارنالارى، چاتتارى جانە بوتتارىن جويماعانى، ولاردى ۋكراينانىڭ ارنايى قىزمەتتەرى، لاڭكەستىك جانە ەكسترەميستىك ۇيىمدارى رەسەي فەدەراتسياسىندا ديۆەرسيالىق-تەرروريستىك، جاپپاي كىسى ءولتىرۋ جانە كيبەرالاياقتىق ارەكەتتەرىن دايىنداۋ جانە ۇيلەستىرۋ ءۇشىن بەلسەندى تۇردە پايدالانىپ وتىرعانى، ولاردىڭ سالدارى ايەلدەر مەن بالالاردى قوسا العاندا كوپتەگەن ادامداردىڭ قازا تابۋىنا، سونداي-اق ميللياردتاعان دوللارلىق ماتەريالدىق شىعىنعا اكەپ سوققانى» ايتىلعان.
ر ف قىلمىستىق كودەكسى 205.1-بابىنىڭ 1.1- ءبولىمى بويىنشا كەم دەگەندە ءبىر تەرروريستىك قىلمىس جاساۋعا ادامدى ازعىرعانى، جالداعانى نەمەسە باسقاشا تارتقانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن جانە 8 جىلدان 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى، 700 مىڭ رۋبلگە دەيىن قوسىمشا ايىپپۇل نەمەسە سوتتالعان ادامنىڭ ەكى جىلدان ءتورت جىلعا دەيىنگى تابىسىن الۋ نەمەسە ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قولدانىلۋى مۇمكىن.
ءىس تۋرالى اقپارات
بيىلعى جىلدىڭ اقپان ايىندا «روسسيسكايا گازەتا» ف ق ق قۇجاتتارىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ دۋروۆتىڭ ارەكەتتەرى تەرروريزمگە كومەكتەسۋ بويىنشا قىلمىستىق ءىستىڭ بولىگى رەتىندە تەرگەلىپ جاتقانىن حابارلادى. ف ق ق قۇجاتتارىندا 2022 -جىلدان بەرى رەسەيدە Telegram ارقىلى جاسالعان 153 مىڭ قىلمىس تىركەلگەنى، ونىڭ ىشىندە «كروكۋس سيتي حولداعى» تەرروريستىك شابۋىلدى ۇيىمداستىرۋ، داريا دۋگينا، ماكسيم ءفوميننىڭ (ۆلادلەن تاتارسكي) جانە ر ح ب ق اسكەرىنىڭ باستىعى، گەنەرال- لەيتەنانت يگور كيريللوۆتى قوسا العاندا توعىز جوعارى لاۋازىمدى اسكەري شەنەۋنىكتىڭ ءولىمى، سونداي-اق اسكەري شاقىرۋ بولىمشەلەرىنە جارىلىستار مەن ورتەۋدى ۇيىمداستىرۋ بولعانى اتاپ ءوتىلدى.
ف ق ق سوڭعى بىرنەشە جىلدا Telegram ارقىلى ۇيىمداستىرىلعان 475 تەرروريستىك شابۋىلدىڭ، سونىڭ ىشىندە مەكتەپتەردە جاسوسپىرىمدەرگە جاسالعان 61 جاپپاي اتىستىڭ الدىن الدى. سونىمەن قاتار، رەسەيلىك اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە قارسى شامامەن 700 تىكەلەي قوقان-لوققى جاساۋ جاعدايى تىركەلدى. روسكومنادزور دۋروۆتىڭ كومانداسىنا زاڭسىز مازمۇندى جويۋ تالاپ ەتىلگەن 150 مىڭنان استام ءوتىنىش جىبەردى، ءبىراق ولار ەلەۋسىز قالدى.