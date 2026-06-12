رەسەي مەن ا ق ش-تى جالعايتىن تۋننەل سالىنۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - رەسەي مەن ا ق ش اراسىن جالعايتىن تۋننەل سالىنۋى مۇمكىن. رەسەيدىڭ تىكەلەي ينۆەستيتسيالار قورى باسشىسى كيريلل دميتريەۆ رەسەي مەن ا ق ش اراسىنداعى بەرينگ بۇعازى ارقىلى وتەتىن تۋننەل جوباسىن جالعاستىرۋ جونىندەگى كەلىسىمگە ەرتەڭ قول قويىلاتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.
جوبا بويىنشا تۋننەل رەسەيدىڭ چۋكوتكا ايماعى مەن ا ق ش-تىڭ الياسكا شتاتىن بايلانىستىرۋى ءتيىس. دميتريەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ەكى ەل اراسىنداعى ەڭ ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن.
تۋننەل سالۋ يدەياسى العاش رەت بىلتىرعى قازاندا ايتىلعان. ول كەزدە جوبا سەگىز جىلدان از ۋاقىت ىشىندە جۇزەگە اسۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇل باستامانى «قىزىقتى يدەيا» دەپ اتاعان.
ال رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ماريا زاحاروۆا مۇنداي جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ساياسي ەرىك قاجەت ەكەنىن مالىمدەگەن.
بەرينگ بۇعازى ارقىلى تۋننەل سالۋ يدەياسى بۇرىننان تالقىلانىپ كەلەدى. جوبا ىسكە اسسا، ەۋرازيا مەن سولتۇستىك امەريكانى قۇرلىق ارقىلى بايلانىستىراتىن العاشقى تۇراقتى كولىك ءدالىزى پايدا بولۋى مۇمكىن.
turkystan.kz