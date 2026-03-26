رەسەي 100 گرامنان اساتىن التىن قۇيمالارىن ەلدەن شىعارۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين 100 گرامنان اساتىن اففينيرلەنگەن التىن قۇيمالارىن ەلدەن شىعارۋعا تىيىم سالۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
قۇجات رەسمي قۇقىقتىق اقپارات ينتەرنەت-پورتالىندا جاريالانعان.
- 2026 -جىلعى 1-مامىردان باستاپ رەسەي فەدەراتسياسىنان جەكە تۇلعالارعا، زاڭدى تۇلعالارعا جانە جەكە كاسىپكەرلەرگە جالپى سالماعى 100 گرامنان اساتىن اففينيرلەنگەن التىندى قۇيما تۇرىندە اكەتۋگە تىيىم سالىنسىن، - دەلىنگەن جارلىقتا.
سونىمەن قاتار قۇجاتتا ءبىرقاتار ەرەكشەلىكتەر قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، التىن قۇيمالارىن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق (ە ا ە و) ەلدەرىنە شىعارۋ ۆنۋكوۆو، شەرەمەتيەۆو، دومودەدوۆو جانە كنيەۆيچي حالىقارالىق اۋەجايلارى ارقىلى، رەسەيدىڭ فەدەرالدىق پروبيرلىك پالاتاسىنىڭ (ف پ پ) ارنايى رۇقساتى بولعان جاعدايدا جۇزەگە اسىرىلا الادى.
سونداي-اق ە ا ە و- عا كىرمەيتىن ەلدەرگە دە بەلگىلى ءبىر جاعدايلاردا التىن اكەتۋگە رۇقسات بەرىلەدى. بۇل ءۇشىن دە اتالعان اۋەجايلار ارقىلى ءوتىپ، ف پ پ- نىڭ رۇقسات قۇجاتىن الۋ قاجەت. بۇعان قوسا، زاڭدى تۇلعالار مەن جەكە كاسىپكەرلەرگە ە ا ە و- عا مۇشە ەمەس مەملەكەتتەرگە التىن قۇيمالارىن شىعارۋعا قاتىستى جەكەلەگەن جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان.
