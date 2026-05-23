ەۆەرەستتە جاڭا رەكورد ورناتىلدى: ءبىر كۇندە 274 الپينيست شىڭعا كوتەرىلدى
استانا. قازاقپارات - الدىڭعى رەكورد 2019 -جىلى ءبىر كۇندە 223 ادام تاۋدى باعىندىرعان كەزدە تىركەلدى.
نەپالدىڭ ەكسپەديتسيالىق وپەراتورلار قاۋىمداستىعىنىڭ حابارلاۋىنشا، الپينيستەر سيرەك كەزدەسەتىن اشىق اۋا-رايىن پايدالانىپ، شىڭعا قاراي جاپپاي ۇمتىلعان. مۇزداقتاردىڭ قۇلاۋ قاۋپىنە بايلانىستى بيىلعى تاۋعا ورلەۋ ماۋسىم ادەتتەگىدەن كەشىرەك باستالدى.
وسى ماۋسىمدا نەپال شىڭعا شىعۋعا 494 ادامعا رۇقسات بەردى. ونىڭ ءارقايسىسى 15 مىڭ دوللار تۇرادى.
ليتسەنزيا يەلەرىنىڭ كوپشىلىگى ايدىڭ سوڭىنا دەيىن بيىكتىگى 8848 مەتر بولاتىن شىڭدى باعىندىرۋعا تىرىسادى دەپ كۇتىلۋدە.
جومارت راحىمجان
Egemen.kz