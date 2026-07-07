ەۆەرەستتە 30 جىل بۇرىن قازا تاپقان الپينيستىڭ دەنەسى تابىلدى
استانا. قازاقپارات - ەۆەرەست شىڭىندا شامامەن 30 جىل بويى جاتقان، الپينيستەر اراسىندا «جاسىل ەتىك» (Green Boots) دەگەن اتاۋمەن بەلگىلى بولعان ادامنىڭ جەكە باسى رەسمي تۇردە انىقتالدى.
د ن ق ساراپتاماسىنىڭ ناتيجەسىنە سايكەس، ول 1996 -جىلى ەۆەرەستكە كوتەرىلۋ كەزىندە قازا تاپقان ءۇندىستاندىق الپينيست دوردجە مورۋپ بولىپ شىقتى. قايعىلى وقيعا كەزىندە ونىڭ جاسى 47 دە بولعان.
بۇل اقپاراتتى ءۇندى-تيبەت شەكارا پوليتسياسى (ITBP) راستادى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بيىل جازدا الپينيستىڭ ءمايىتىن ەۆەرەستتىڭ تەڭىز دەڭگەيىنەن 8 مىڭ مەتردەن جوعارى ورنالاسقان «ءولىم ايماعىنان» ەۆاكۋاتسيالاۋ جوسپارلانىپ وتىر. قازىر مۇنداي كۇردەلى وپەراتسيانى جۇرگىزە الاتىن مامانداندىرىلعان كومپانيا ىزدەستىرىلۋدە.
دوردجە مورۋپ 1996 -جىلدىڭ 10-مامىرىندا ەۆەرەستكە سولتۇستىك باعىت ارقىلى كوتەرىلگەن التى ادامنان قۇرالعان ەكسپەديتسيانىڭ قۇرامىندا بولعان. شىڭعا جاقىنداعان كەزدە توپ قاتتى قارلى بورانعا تاپ بولادى. سول كەزدە ءۇش الپينيست كەرى قايتۋدى شەشكەنىمەن، مورۋپ تاعى ەكى سەرىگىمەن بىرگە ورمەلەۋدى جالعاستىرعان. الايدا كوپ ۇزاماي ۇشەۋى دە قازا تاپقان.
قۇتقارۋ جۇمىستارىنىڭ اسا قاۋىپتى بولۋىنا بايلانىستى ونىڭ دەنەسىن تاۋدان ءتۇسىرۋ مۇمكىن بولماعان. ءسويتىپ، ءمايىت 30 جىلدان استام ۋاقىت بويى ەۆەرەستتىڭ باۋرايىندا قالىپ قويعان. قار مەن مۇزدىڭ اسەرىنەن دەنە جاقسى ساقتالعاندىقتان، «جاسىل ەتىك» سولتۇستىك-شىعىس جوتاسى ارقىلى كوتەرىلەتىن الپينيستەر ءۇشىن بەلگىلى باعدارلاردىڭ بىرىنە اينالعان.
كوپ جىلدار بويى قازا تاپقان ادامنىڭ كىم ەكەنى جونىندە ءتۇرلى پىكىر ايتىلىپ كەلدى. كوپشىلىك «جاسىل ەتىك» دەگەن اتپەن سول ەكسپەديتسيادا قازا تاپقان تاعى ءبىر ءۇندىستاندىق الپينيست - سەۆانگ پالدجورنىڭ ءمايىتى بەلگىلى دەپ ەسەپتەگەن. الايدا د ن ق ساراپتاماسى بۇل بولجامدى جوققا شىعارىپ، ءمايىتتىڭ دوردجە مورۋپقا تيەسىلى ەكەنىن ناقتى راستادى.