08:41, 06 - قازان 2025 | GMT +5
ەۆەرەست ماڭىندا مىڭعا جۋىق ادامدى قار باسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا ەۆەرەستتىڭ شىعىس بەتكەيىنە اپاراتىن كارما القابىندا قارلى بوراننىڭ استىندا قالعان جۇزدەگەن تۋريست قۇتقارىلدى. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.
قارلى بوران تاۋدىڭ شىعىس بەتكەيىندەگى 4200 مەتر بيىكتىكتەگى لاگەرلەردە مىڭعا جۋىق ادامدى باسىپ قالدى.
قۇتقارۋشىلار مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار 350 ءتۋريستتى قار قۇرساۋىنان شىعاردى. قازىرگى ۋاقىتتا جاقىن ماڭداعى قالادان 350 تۋريست كەلدى، تاعى بىرنەشە ءجۇزى جولدا.
ەۆەرەستتىڭ تومەنگى بەتكەيىندە 200 گە جۋىق ادام قالدى. قازىر ولارمەن بايلانىس ورناتىلدى.