رەسمي: جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن ەريسلاندي لارا جەكپە-جەگى وتپەيدى
استانا. KAZINFORM - قازىر جاعدايدى ناقتىلاۋ ءۇشىن قوسىمشا تالداۋلار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ورتا سالماقتا WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن WBA بەلبەۋىنىڭ يەسى، كۋبالىق ەريسلاندي لارا اراسىنداعى بىرىككەن چەمپيوندىق جەكپە-جەك رەسمي تۇردە وتپەيتىن بولدى. بۇل تۋرالى جۋرناليست دەن رافاەل مالىمدەدى.
امەريكالىق ينسايدەردىڭ ايتۋىنشا، VADA ۇيىمى جانىبەكتىڭ دوپينگ-تەستىنەن تىيىم سالىنعان مەلدوني زاتىن انىقتاعان.
«شۇعىل جاڭالىق: ماعان جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ VADA تەستىنىڭ كوشىرمەسىن الۋعا مۇمكىندىك تۋدى. ورتا سالماقتىڭ بىرىككەن چەمپيونىنىڭ قانىنانى مەلدوني تابىلعان. وسىعان بايلانىستى ونىڭ لاراعا قارسى سەنبىگە جوسپارلانعان جەكپە-جەگى وتپەيدى. PBC قازىر لاراعا جاڭا قارسىلاس ىزدەۋدە. بۇل تەست جايلى ءبىرىنشى بولىپ The Ring حابارلاعان»، - دەپ جازدى دەن رافاەل الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
Premier Boxing Champions پروموۋتەرلىك كومپانياسى دا جانىبەكتىڭ ورنىنا كولۋمبيا بوكسشىسى يوحان گونسالەس (36-4، 24 KO) شىعاتىنىن مالىمدەدى.
34 جاستاعى كولۋمبيالىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى بيىل 1-ناۋرىزدا ءبىرىنشى ورتا سالماقتا بۇرىنعى الەم چەمپيونى دجاررەتت حەردتى جەڭىپ، سەنساتسيا جاساعان ەدى. ال حەرد كەزىندە ەريسلاندي لارانى ۇتقان.
جۇرتتىڭ جاعاسىن ۇستاتقان اقپاراتتان سوڭ قازاقستاندىق چەمپيون The Ring جاريالاعان مالىمەتكە قاتىستى ءوز پىكىرىن ءبىلدىردى.
«قاي كەزدە دە تازا سپورتتى قولداپ كەلەتىنىمدى بىلەسىزدەر. بۇل جاڭالىققا ءوزىم دە سەنبەي وتىرمىن. VADA العاشقى تەستىنى الىپ، ونىڭ تازا ەكەنىن ايتتى. مەن ەشقانداي قوسپانى وزگەرتكەن جوقپىن. ەكىنشى تەستىلەۋدە نە بولعانىن تۇسىنبەيمىن، سوندىقتان قايتا تەكسەرۋدى سۇرادىم»، - دەدى جانىبەك.
