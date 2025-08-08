رۋسلان بەردەنوۆتىڭ جۇرگىزۋشىسى اتىس تۋرالى سوتتا نە ايتتى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىندا ءوتىپ جاتقان اتىشۋلى ءىس بويىنشا سوت پروتسەسىندە رۋسلان بەردەنوۆتىڭ جۇرگىزۋشىسى مەيرامبەك قالىمبەتوۆ كۋالىك بەردى.
الدىندا جۇرگىزۋشىدەن 11-تامىزدا جاۋاپ الىنادى دەپ حابارلانعانىمەن ول سول كۇنگى سوتتا كورگەن-بىلگەنىن ايتىپ بەرگەن.
ايتۋىنشا، اتىس بولعان كۇنى ول اكىمدىك عيماراتىنىڭ ءدال الدىندا كولىكپەن كۇتىپ تۇرعان. جابىرلەنۋشى كولىككە ءمىنىپ ۇلگەرمەي، سول ساتتە وق اتىلعان.
- باستىقتى كۇتىپ وتىردىم. كەلە جاتقانىن اينادان كوردىم. وتىرعان بويدا اتىس داۋسىن ەستىدىم. ابدىراپ قالدىم. ول كەزدە كولىك «سكوروستە» تۇردى، اياعىم تەجەگىشتەن ءسال كەتكەندە كولىك وزدىگىنەن ءجۇرىپ كەتتى دە، بورديۋرگە بارىپ توقتادى. شوكتا بولدىم، - دەدى مەيرامبەك قالىمبەتوۆ سوتتا.
سونداي-اق ول، رۋسلان ارىسبەك ۇلىن ءولتىرىپ قويا ما دەپ قورىققانىن ايتتى. سودان 30-40 شاماسىنداعى جىلدامدىقپەن كەلىپ ايىپتالۋشىنى سوققان.
- توقتاتۋعا تىرىستىم. قاتتى سوققى بولعان جوق، جاي سوققى بولدى. بۇل كىسى ارتقا قاراي شەگىنىپ قۇلادى. مەن ارتىنان توقتاتۋ ماقساتىندا جۇگىرىپ باردىم. ۇستاۋ ءۇشىن، - دەدى قالىمبەتوۆ.
جۇرگىزۋشىنىڭ ايتۋىنشا، ول جاعدايدى توقتاتپاق بولىپ ارەكەتتەنگەن، ءبىراق سول ساتتە وزىنە بەيتانىس ءبىر ادام كەلىپ، كۇدىكتىنى جەرگە قۇلاتىپ، شىنجىر سالعان.
بۇل ارادا ايتا كەتەتىن ءبىر جايت - جۇرگىزۋشى جارالى جابىرلەنۋشىگە بىردەن كومەك كورسەتۋگە تىرىسقانىن دا ايتتى.
- رۋسلان ارىسبەك ۇلىنىڭ ءۇستى قاناپ جاتتى. تىزەرلەپ وتىرىپ قالدى. قولىنىڭ قاناعانىن كوردىم. كوستيۋمىن شەشىپ، قاندى توقتاتپاق بولدىم. فۋتبولكامدى قانعا باسىپ تۇردىم. ەكى قىز كەلىپ، «جەدەل جاردەم شاقىرىڭدار» دەپ جاتتى، - دەيدى جۇرگىزۋشى.
مەيرامبەك قالىمبەتوۆ سونىمەن قاتار، بىرنەشە وقتىڭ ءوز جاعىنان، ياعني كولىكتىڭ جانىنان اتىلعانىن ناقتىلادى. ال اتىپ جاتقان سوتتالۋشىنى كولىك تەرەزەسىنىڭ ماڭىندا كورگەن.
وقيعا كەزىندە كۇيزەلىس جاعدايىندا بولعانىن بىرنەشە رەت قايتالاعان كۋاگەر شىنايى كورگەن-بىلگەنىن عانا ايتۋعا تىرىسقانىن جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار، ول وقيعانىڭ الدىندا بەردەنوۆ پەن جيەمباي اراسىندا ەشقانداي كەلىسپەۋشىلىك نەمەسە جانجال بايقاماعانىن مالىمدەدى.
سوت بارىسىندا ايىپتالۋشى «مەنەن ساعان قاۋىپ ءتوندى مە؟» - دەپ سۇرادى. كۋاگەر بۇل سۇراققا «جوق» دەپ جاۋاپ بەردى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن شىمكەنتتەگى قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتتا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا باستى سوت پروتسەسى باستالعانىن جازعان بولاتىنبىز.