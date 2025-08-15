رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا سوتتا پسيحياتريالىق ساراپتاما قورىتىندىسى ۇسىنىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارىنا قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا وتكەن ءۇشىنشى سوت وتىرىسىندا سوت-پسيحياتريالىق ساراپتاما قورىتىندىسى جاريالانىپ، جاڭا كۋاگەرلەردەن جاۋاپ الىندى.
ساراپتاماعا قورىتىندىسىنا سايكەس، ايىپتالۋشى ەرنار جيەمباي سوزىلمالى پسيحيكالىق اۋرۋمەن، كەماقىلدىلىقپەن اۋىرمايدى جانە بۇرىن اۋىرماعان. ول تەرگەۋ مەن سوت الدىندا جاۋاپ بەرە الادى، ءماجبۇرلى ەمدەۋدى قاجەت ەتپەيدى دەگەن قورىتىندىعا كەلگەن.
سوتتا قوسىمشا كۋاگەر رەتىندە ايىپتالۋشىنىڭ دوسى، اپپارات باسشىسىنىڭ كومەكشىسى داۋلەت كولباي تىڭدالدى.
- ەرنارمەن تانىس بولعانىما 10 جىلدان استى. ءبىر مەكتەپتە وقىعانبىز. سول كۇنى ماعان حابارلاستى. ساعات 17:00 شاماسىندا سويلەستىك، جاعداي سۇراستىق. ەكى اپتا بۇرىن ەكەۋىمىز بىرگە تۇسكى اس ءىشىپ، قايتىپ كەلە جاتقاندا قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى ولجاس تاجىبايەۆتى كورىپ قالدىق. سول جەردە ول «ءوتىنىشىڭدى جاز» دەپ، رۋسلان ارىسبەك ۇلىنىڭ ءسوزىن جەتكىزدى. ەرنار: «نە ءۇشىن جازۋىم كەرەك؟» - دەدى. «جازباساڭ، باسقا ىسپەن كەتەسىڭ» دەگەن ءسوز ايتىلدى. ءبىرىنشى جينالىستان كەيىن سىرتقا شىعىپ سويلەستىك، كوڭىل-كۇيسىز ەدى. «جۇمىستان كەت دەپ جاتىر، كيىمىمە ەسكەرتۋ جاسادى» دەدى. ارى قاراي تولىق اشىپ ايتپادى، - دەدى كۋاگەر.
قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى ولجاس تاجىبايەۆ بەينەبايلانىس رەجيمىندە جاۋاپ بەردى. ول جيەمبايعا بەردەنوۆتىڭ ءسوزىن جەتكىزگەنىن راستادى.
- جينالىستا رۋسلان ارىسبەك ۇلى بۇل قىزمەتكەر جۇمىستان بوساتىلۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى. «ءوزى ءوتىنىش جازادى نەمەسە تەرگەۋگە الىنادى» دەدى. مەن مۇنى تەك ەرنارعا جەتكىزدىم، - دەدى ول.
تاجىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جيەمبايدىڭ جۇمىسىنا قاتىستى ەشقانداي شاعىم بولماعان.
سوت زالىندا رۋسلان بەردەنوۆتىڭ اۋرۋحانادان بەرگەن ەكىنشى جاۋابىنىڭ بەينەۇزىندىسى كورسەتىلدى. سۋديا ءابىنۇر قارابايەۆ جابىرلەنۋشىنىڭ سوت وتىرىسىنا قاتىسۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.
- ەگەر دۇيسەنبى، 18-تامىزدا جابىرلەنۋشى سوتقا ونلاين بولسا دا قاتىسپاسا، جاۋاپ تولىقتاي قايتا كورسەتىلەدى، سودان كەيىن تاراپتاردىڭ جارىس ءسوزى باستالادى، - دەدى ول.
سونداي-اق اكىمدىكتىڭ ىشكى باقىلاۋ كامەرالارىنان الىنعان جازبالار كورسەتىلدى. وندا قاستاندىق جاسالعاننان كەيىنگى ارەكەتتەر، سونىڭ ىشىندە پوليتسيا مەن كريميناليستەردىڭ كەلگەن ناقتى ۋاقىتى بەينەلەنگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.